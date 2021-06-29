【港股市況】恒生指數期結日高開23點　港交所升1%（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

港股期結日，美股隔晚個別發展，恒生指數開報29291點，升23點。恒生科技指數升0.3%，報8299點。港交所 （00388） 升逾1%；騰訊 （00700） 升0.8%；李寧 （02331） 回吐0.5%；安踏 （02020） 跌逾1%。

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財經日誌︰

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即市走勢︰

【09：43】亞洲資產 （08025） 跌逾三成，低見0.395元，成交67萬元。

【09：39】錦欣生殖 （01951） 跌逾3%，低見19.74元。銷售文件顯示，一名股東在市場減持錦欣生殖1800萬股，，配售價介乎19.62元至20.30元，折讓1%至4.3%。

【配股潮】錦欣生殖遭股東減持 折讓最多4.3%、套現3.65億元

【09：37】中油港燃 （08132） 續升逾五成，破頂高見0.61元。

【09：36】大市轉跌，港股早段曾跌近百點，恒指最新跌77點，報29190點；科指升0.2%，報8290點。

【09：35】國泰 （00293） 跌逾1%，低見6.63元。港府公布就英國實施地區性航班「熔斷機制」，由七月一日凌晨零時零分（香港時間）起禁止所有從當地來港的民航客機着陸香港。國泰表示，國泰航空將暫停由倫敦希斯路前往香港的客運航班，直至另行通知為止，但由香港前往倫敦希斯路的客運航班則不受影響

【航空告急】香港7月1日再度禁英國客機抵港、國泰停倫敦抵港航班 憂Delta變異病毒（第二版）

【09：33】滙豐 （00005） 跌0.7%，低見45.6元。路透報道指由於滙豐引起北京的不滿，幾間中國國有企業正在避開與滙豐銀行往來。

【滙豐HSBC】路透：國有企業正避開與滙豐往來 滙豐不認同報道

【09：30】包浩斯 （00483） 績後升逾兩成，破頂高見1.32元。包浩斯全年純利9970萬元，扭虧為盈，派末期息6仙，第二次特別息40.5仙。

【業績】包浩斯再派特別息 全年賺1億 派息共2.2億

【09：28】L'OCCITANE歐舒丹 （00973） 績後升逾1%，開報29.2元破頂。歐舒丹全年純利達1.54億歐元，升32.9%。

【業績│零售股】L'OCCITANE：未有計劃再關閉香港門店 未來一年產品平均加價1%

【09：26】藥明巨諾 （02126） 低開7.4%，開報28.7元，成交6.7億元。彭博此前引述銷售文件顯示，藥明康德 （02359） 擬配售2300萬股藥明巨諾，配售價介乎28.5至29.15元，折讓6%至8.1%。

【配股潮】藥明康德折讓最多8%配售藥明巨諾 套現6.7億元

【09：25】耀才 （01428） 績後跌逾3%，耀才全年純利增49.4%至7.04億元，末期息每股13仙。

【耀才業績】耀才全年多賺5成至7億元 末期息13仙

【09：22】港股期結日，恒生指數開報29291點，升23點。恒生科技指數升0.3%，報8299點。港交所 （00388） 升逾1%；騰訊 （00700） 升0.8%；李寧 （02331） 回吐0.5%；安踏 （02020） 跌逾1%。

【滬深港通】港交所推出結算加速平台SYNAPSE試用計劃 2022正式推

【09：13】期指高開27點，開報29251點。

【09：00】恒指黑期升約39點，報29285點，道指期貨跌24點，報34140點。

【08：15】今日共有4隻新股招股，包括康聖環球基因 （新上市編號：09960） 、領悅服務 （新上市編號︰02165） 、康橋悅生活 （新上市編號：02205） 、德信服務 （新上市編號：02215） 。

【新股IPO】康聖環球基因9960招股 入場費4939.3元（第二版）

【新股IPO】領悅服務2165今日起招股 一手入場費約4595元

【新股IPO】康橋悅生活2205明起招股 一手入場費3919元

【新股IPO】德信服務2215周二招股 一手入場費3475元

【08：00】奈雪的茶2150共64萬人認購 超額認購431倍一手中籤率8%（附分配結果）

【07：45】和黃醫藥13超額認購4倍 一手中籤率60%（附分配結果）

【07：45】港股ADR收報29235點，跌32點或0.1%。滙豐 （00005） ADR折合報45.5元，跌0.4元或0.9%；騰訊 （00700） ADR折合報598.43元，升2.93元或0.5%。

更多ADR及中概股收市︰

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【07：30】市場押注聯儲局仍將保持寬鬆，以及美10年期債息跌穿1.5厘，推動納指及標指昨再創新高，惟道指受波音（美：BA）、油股及金融股下跌拖累，一度跌逾240點。6月達拉斯儲行製造業活動指數報31.1，遜市場預期的32.5，前值34.9。納指收市升140點，報14500點；標指升9點，報4290點；道指跌150點，報34283點。美國10年期債息跌穿1.5厘水平，報1.4765厘。

【開市9點半】康聖環球基因今招股 周四起再禁英國客機抵港

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責任編輯︰梁浩碩