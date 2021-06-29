【恒指夜期+北水】北水走資10億　沽騰訊15億　買入李寧（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

北水走資10億元，連續兩日輕微走資，北水喜好未有大變，繼續沽出騰訊（00700）14.7億元，騰訊股價繼受制600元關，跌0.8%，金蝶（00268）走資1.7億元，股價跌8.6%，李寧（02331）續見北水吸納8.2億元，股價升1.4%。

北水資金流向：

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港股期結日，恒生指數高開23點，開報29291點，其後走勢向下，午後曾跌逾300點。恒生指數收報28994點，跌274點，略穿29000點水平，成交1461億元。恒生科技指數跌0.9%，報8201點。滙豐 （00005） 跌逾1%；中石油 （00857） 、中石化 （00386） 跌逾4%；海底撈 （06862） 逆市升逾8%；信義光能 （00968） 升逾半成。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

焦點股：多圖講解重點消息

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財經日誌︰

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焦點新聞︰

【銀色債券】3.5厘高息銀債7月20日早上9時開始認購、60歲都可以買 銀債5大不可不知

即市走勢︰

【19：54】夜期升7點

【16：30】和黃醫藥暗盤早段升逾兩成 一手帳面賺逾4800元

【16：26】60歲可於7月20日早上9時起認購銀債 保證息率3.5厘

【16：18】奈雪的茶2150暗盤最多升15% 一手帳面賺1475元（不斷更新）

【16：10】恒生指數期結日收報28994點，跌274點，略穿29000點水平，成交1461億元。恒生科技指數跌0.9%，報8201點。滙豐 （00005） 跌逾1%；中石油 （00857） 、中石化 （00386） 跌逾4%；海底撈 （06862） 逆市升逾8%；信義光能 （00968） 升逾半成。

【16：02】受惠國策光伏股爆上 信義光能、福萊特玻璃齊升逾5%

【16：00】恒生指數U盤前跌284點，報28983點。

【15：35】港股尾市再次於29000點爭持。

【15：18】大市跌幅收窄至約250點，回升至29000點水平。

【15：08】恒指尾市跌幅略為收窄至300點以內，報28984點，午後曾低見28924點。

【15：01】上證全日跌0.9%；深證跌近1%；創業板指跌0.2%。

【14：56】滙豐 （00005） 最新跌近2%，低見45元，成交9.2億元。

【14：49】碧桂園服務 （06098） 升幅擴大至3%，高見84.6元。

【14：43】奈雪的茶2150場外暗盤升11% 一手帳面賺1100元

【14：43】恒指午後跌逾300點，報28960點，跌307點；科指跌1.2%，報8179點。

【14：42】中石油 （00857） 跌幅擴大至逾4%，低見3.67元；中石化 （00386） 跌逾3%；中海油 （00883） 跌逾2%。

【14：30】港交所 （00388） 轉跌逾1%，低見468.2元。

【14：26】手機孖寶向好，其中瑞聲 （02018） 升逾1%；舜宇 （02382） 升0.3%，曾破頂高見246.2元。

【14：16】中電信 （00728） 午後跌逾4%，低見2.82元，另外兩隻中資電訊股中移動 （00941） 、聯通 （00762） 則分別跌逾1%。

【14：16】波司登 （03998） 逆市再升逾4%，高見5.81元。

【14：13】大市續於29000點水平爭持，最新報29005點，跌263點；科指跌近1.1%，報8187點。

【14：13】白雲山 （00874） 逆市升逾5%，破頂高見24.5元。

【13：39】中油港燃 （08132） 升近一倍，破頂高見0.79元。

【13：27】多隻物管股逆市破頂，碧桂園服務 （06098） 升逾2%，破頂高見84.4元；融創服務 （01516） 升逾2%，破頂高見29.3元；越秀服務 （06626） 升近3%，破頂高見5.11元；世茂服務 （00873） 升逾4%，破頂高見27元。

【13：18】大市於29000點爭持，最新跌270點，報28997點。

【13：17】雷軍退任天星銀行主席 小米CFO林世偉接任

【13：14】金蝶 （00268） 進一步向下，跌近9%，低見25.95元。

【13：10】中油港燃 （08132） 午後升幅擴大至六成，破頂高見0.65元，成交655萬元。

【13：08】阿里巴巴 （09988） 午後跌幅擴大至近2%，低見218元；騰訊 （00700） 跌0.8%，低見589元；美團 （03690） 跌1.7%，低見322元；小米 （01810） 跌1.4%，低見27.25元。

【13：04】港股曾穿29000點水平，低見28997點。

【13：04】恒大 （03333） 升幅擴大至3%，高見10.76元；恒大物業 （06666） 升近1%；恒大汽車 （00708） 轉跌逾1%。

【13：02】大快活 （00052） 績後升逾1%，高見18.04元。

【13：00】港股午後初段跌約250點，報29018點；科指跌1.1%，報8185點。

【13：00】恒大 （03333） 目前有息負債約5700億元人民幣，較去年最高時期降逾三成，恒大升逾2%。

【恒大股價】恒大有息負債降至5700億人民幣 達許家印月初「5字頭」承諾

【12：35】完美醫療健康：9月開大灣區男士專科診所 專治肥胖、脫髮及性功能障礙

【12：26】中燃氣 （00384） 半日跌6.3%，報23.7元。

【大行報告】中國燃氣績差兼指引保守、股價跌逾6% 多家券商削目標價

【12：13】康諾亞2162孖展暫錄415億元超購133倍 國際配售提早截飛

【12：12】大快活去年多賺1.5倍、末期息增兩成至0.6元 若撇「保就業」虧損近3000萬元

【12：00】港股期結日，恒生指數中午收報29043點，倒跌225點，成交764億元。恒生科技指數跌1.1%，報8185點。滙豐 （00005） 跌逾1%；油股回吐，中石油 （00857） 跌近3%；中石化 （00386） 跌逾3%；信義光能 （00968） 逆市升逾4%。

【11：52】網易曾漲逾5% 內地發放今年第二批進口遊戲版號 騰訊、網易多款遊戲上榜

【11：46】特步 （01368） 最新回吐4%，低見14.1元；安踏 （02020） 跌逾2%，低見183.2元；李寧 （02331） 逆市升逾1%，高見96.65元。

【11：42】恒指中午收市前跌約248點，報29019點；科指跌1%，報8188點。

【11：37】金蝶 （00268） 跌幅擴大至逾7%，低見26.4元，成交3.6億元。

【11：31】內地股市半日向下，上證、深證跌近1%；創業板指跌0.3%。

【11：26】港股跌逾200點，報29055點，下試29000點水平支持。

【11：22】金蝶 （00268） 跌5%，低見27.05元。

【11：15】友邦 （01299） 逆市向好，升近0.4%，高見96.55元。

【11：08】大市跌幅擴大至近200點，跌穿29100點水平，最新跌185點，報29082點；科指跌0.6%，報8229點。

【11：07】森松 （02155） 最新回吐逾12%，低見7.6元。

【11：05】海鑫 （01850） 升幅擴大至35%，破頂高見2.15元。

【11：01】中燃氣 （00384） 股價跌逾6%，低見23.55元。中燃氣年度純利104.8億元，按年升14%，派末期股息45仙，多間大行下調中燃氣目標價。

【10：57】卡姆丹克 （00712） 股價逆市升兩成︳高見0.53元，成交1428萬元。

【10：51】汽車股逆市向好，吉利 （00175） 升逾1%；比亞迪 （01211） 升0.5%；長汽 （02333） 升逾2%；廣汽 （02238） 升0.4%。

【10：48】大市最新跌約160點，試穿29100點水平。

【10：46】滙量科技 （01860） 升一成，高見10元。

【10：40】日前發盈喜的昊海生物科技 （06826） ，股價今早再升逾4%，高見107.2元。昊海生物科技預期中期純利介乎2.2億至2.5億元人民幣，按年升約6.99倍至8.08倍。

【10：35】信義光能 （00968） 升幅擴大至逾6%，高見17.44元。

【10：30】銀娛 （00027） 逆市靠穩升0.2%；金沙 （01928） 跌1%；美高梅 （02282） 跌0.8%；澳博 （00880） 升逾1%；新濠 （00200） 跌逾1%。

【港澳通關】澳門：或調整計算方法 毋須28日清零可通關

【10：29】世茂服務 （00873） 升逾4%，破頂高見26.85元。

【10：24】海底撈 （06862） 升逾7%，高見40.5元；頤海 （01579） 升逾9%，高見57.25元。

【10：21】港股最新報29151點，跌116點；科指轉跌0.1%，報8267點。

【10：20】藥明巨諾 （02126） 最新跌逾11%，低見27.4元，成交9.2億元。

【10：18】海鑫 （01850） 控股股東或售60%股權，股價升逾25%，破頂高見2.1元。

【10：16】三桶油隨油價下跌，中石油 （00857） 跌逾2%；中海油 （00883） 跌近2%；中石化 （00386） 跌逾3%。

【10：07】ATMXJ個別發展，阿里巴巴 （09988） 升近0.1%；騰訊 （00700） 升0.5%；美團 （03690） 跌0.2%；小米 （01810） 跌0.4%；京東 （09618） 升逾1%。

【10：04】網易 （09999） 升半成，高見175.7元。

【10：01】中國軟件 （00354） 逆市升半成，破頂高見14.66元。

【10：00】中遠海控 （01919） 跌逾4%，低見18.6元，成交4.1億元。

【09：59】彭博：金管局外滙基金辦公室多名高層升職

【09：54】藥明巨諾 （02126） 跌幅擴大至一成，低見27.8元，成交8.4億元。

【09：52】滙豐 （00005） 跌幅擴大至1.5%，低見45.2元。

【09：51】恒大系逆市向上，恒大 （03333） 升0.6%；恒大物業 （06666） 升近4%；恒大汽車 （00708） 升逾1%。另外，恒騰 （00136） 升近1%。

【09：49】森松 （02155） 上市翌日，股價續升近2%，高見9.4元。

【09：49】信義光能 （00968） 逆市升4%，高見17.12元。

【09：46】李寧 （02331） 最新倒升近3%，高見96.65元；安踏 （02020） 、特步 （01368） 則分別跌逾1%。

【09：43】亞洲資產 （08025） 跌逾三成，低見0.395元，成交67萬元。

【09：39】錦欣生殖 （01951） 跌逾3%，低見19.74元。銷售文件顯示，一名股東在市場減持錦欣生殖1800萬股，，配售價介乎19.62元至20.30元，折讓1%至4.3%。

【配股潮】錦欣生殖遭股東減持 折讓最多4.3%、套現3.65億元

【09：37】中油港燃 （08132） 續升逾五成，破頂高見0.61元。

【09：36】大市轉跌，港股早段曾跌近百點，恒指最新跌77點，報29190點；科指升0.2%，報8290點。

【09：35】國泰 （00293） 跌逾1%，低見6.63元。港府公布就英國實施地區性航班「熔斷機制」，由七月一日凌晨零時零分（香港時間）起禁止所有從當地來港的民航客機着陸香港。國泰表示，國泰航空將暫停由倫敦希斯路前往香港的客運航班，直至另行通知為止，但由香港前往倫敦希斯路的客運航班則不受影響

【航空告急】香港7月1日再度禁英國客機抵港、國泰停倫敦抵港航班 憂Delta變異病毒（第二版）

【09：33】滙豐 （00005） 跌0.7%，低見45.6元。路透報道指由於滙豐引起北京的不滿，幾間中國國有企業正在避開與滙豐銀行往來。

【滙豐HSBC】路透：國有企業正避開與滙豐往來 滙豐不認同報道

【09：30】包浩斯 （00483） 績後升逾兩成，破頂高見1.32元。包浩斯全年純利9970萬元，扭虧為盈，派末期息6仙，第二次特別息40.5仙。

【業績】包浩斯再派特別息 全年賺1億 派息共2.2億

【09：28】L'OCCITANE歐舒丹 （00973） 績後升逾1%，開報29.2元破頂。歐舒丹全年純利達1.54億歐元，升32.9%。

【業績│零售股】L'OCCITANE：未有計劃再關閉香港門店 未來一年產品平均加價1%

【09：26】藥明巨諾 （02126） 低開7.4%，開報28.7元，成交6.7億元。彭博此前引述銷售文件顯示，藥明康德 （02359） 擬配售2300萬股藥明巨諾，配售價介乎28.5至29.15元，折讓6%至8.1%。

【配股潮】藥明康德折讓最多8%配售藥明巨諾 套現6.7億元

【09：25】耀才 （01428） 績後跌逾3%，耀才全年純利增49.4%至7.04億元，末期息每股13仙。

【耀才業績】耀才全年多賺5成至7億元 末期息13仙

【09：22】港股期結日，恒生指數開報29291點，升23點。恒生科技指數升0.3%，報8299點。港交所 （00388） 升逾1%；騰訊 （00700） 升0.8%；李寧 （02331） 回吐0.5%；安踏 （02020） 跌逾1%。

【滬深港通】港交所推出結算加速平台SYNAPSE試用計劃 2022正式推

【09：13】期指高開27點，開報29251點。

【09：00】恒指黑期升約39點，報29285點，道指期貨跌24點，報34140點。

【08：15】今日共有4隻新股招股，包括康聖環球基因 （新上市編號：09960） 、領悅服務 （新上市編號︰02165） 、康橋悅生活 （新上市編號：02205） 、德信服務 （新上市編號：02215） 。

【新股IPO】康聖環球基因9960招股 入場費4939.3元（第二版）

【新股IPO】領悅服務2165今日起招股 一手入場費約4595元

【新股IPO】康橋悅生活2205明起招股 一手入場費3919元

【新股IPO】德信服務2215周二招股 一手入場費3475元

【08：00】奈雪的茶2150共64萬人認購 超額認購431倍一手中籤率8%（附分配結果）

【07：45】和黃醫藥13超額認購4倍 一手中籤率60%（附分配結果）

【07：45】港股ADR收報29235點，跌32點或0.1%。滙豐 （00005） ADR折合報45.5元，跌0.4元或0.9%；騰訊 （00700） ADR折合報598.43元，升2.93元或0.5%。

更多ADR及中概股收市︰

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【07：30】市場押注聯儲局仍將保持寬鬆，以及美10年期債息跌穿1.5厘，推動納指及標指昨再創新高，惟道指受波音（美：BA）、油股及金融股下跌拖累，一度跌逾240點。6月達拉斯儲行製造業活動指數報31.1，遜市場預期的32.5，前值34.9。納指收市升140點，報14500點；標指升9點，報4290點；道指跌150點，報34283點。美國10年期債息跌穿1.5厘水平，報1.4765厘。

【開市9點半】康聖環球基因今招股 周四起再禁英國客機抵港

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責任編輯︰梁浩碩