美多間銀行提高派息　大摩季息增加一倍盤後升逾2%

▲ 美多間銀行提高派息 大摩季息增加一倍

美國23間大型銀行早前通過聯儲局的年度壓力測試後，多間大型銀行隨即宣布增加派息。其中，摩根士丹利（美︰MS）將季息增加一倍，至每股70美仙，並宣布回購最高達120億美元的股票。受消息帶動，摩根士丹利股價盤後升逾2%，報90.08美元。

其他銀行股盤後個別發展，其中高盛升1.2%，摩通則跌近0.1%，美國銀行跌近0.8%，富國銀行升近0.2%，花旗跌近0.8%。

另外，高盛（美︰GS）表示，從10月1日起將季息提高60%，由每股1.25美元增至每股2美元。摩根大通（美︰JPM）指，將把股息從每股90美仙提高至1美元，並表示根據董事會先前批准的計畫，繼續回購股票。

美國銀行（美︰BAC）表示，第3季股息將增加派息17%至每股21美仙。富國銀行（美︰WFC）計畫回購最高180億美元的股票，並表示將股息翻倍至每股20美仙。

至於花旗集團（美︰C）則表示，預計股息仍將為「至少每股51美仙」。

美國聯儲局於6月24日表示，全部23間大型銀行通過年度壓力測試，測試結果均遠高於最基本要求，故在疫情間施加的額外限制結束。

【銀行業】美23間大型銀行通過儲局壓力測試 將取消派息及回購限制

責任編輯︰梁浩碩