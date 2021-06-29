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【疫苗接種】69歲劉鑾雄偕12歲女兒接種復必泰疫苗　華置舉行外展疫苗接種日

Hot Talk 10:26 2021/06/29

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華人置業 （00127） 昨日於銅鑼灣皇室大廈舉行疫苗接種日，為「大劉」劉鑾雄及其家人、集團員工、及集團相關物業租戶的員工合共200人接種了首劑「復必泰」疫苗，公務員事務局局長聶德權亦專程到場打氣。劉鑾雄表示，自己和12歲的女兒秀樺身體力行接種了疫苗，除了保障自己及家人的身體健康，更希望藉此支持中國及香港政府，期望大家一起為家園出一分力，共渡疫情難關。

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華人置業集團行政總裁陳凱韻亦於IG發文，表示雖然早上發出黑色暴雨警告信號，但感恩中午前天氣好轉，令華人置業集團疫苗接種日順利如期舉行，同時表示：「#我自己一早打咗啦」。

集團指，為感謝這批接種疫苗人士，決定向他們送出總值逾58萬元的禮品，當中包括透過旗下天發證券，以抽獎形式送出滙豐 （00005） 、港交所 （00388） 及電能 （00006） 股票。

華置送股票鼓勵員工租戶家人打針 大劉甘比分享愛股？可見【下一頁】

另外，他們每次在皇室大廈接種疫苗後，均會即場獲贈華人置業集團管理商場的200元購物現金券，及價值200元的雙妹嚜禮品包，即每人可得到總值800元禮品，全數禮品合共價值16萬元。

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責任編輯︰梁浩碩

港股 疫情 劉鑾雄 陳凱韻 華人置業（00127）

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