【開市9點半】康聖環球基因今招股　周四起再禁英國客機抵港

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【ET開市直擊】期結日港股會否有異動（歡迎預先留言問股）
（1）法國在歐洲國家盃爆冷不敵瑞士，互射12碼落敗出局，法國股市在爆冷前跌1%，歐美股市之中亦表現最差，環球股市無統一走勢，港股市場聚焦新股。新股衝半年結檔期，今日再有3隻新股加入戰團，其中以康聖環球基因 （新上市編號：09960） 有望接力成為大熱新股，入場費4939.3元，招股日期至下周三（7月7日），7月16日掛牌，業務專注於臨床特檢，以進行常規臨床實驗室中無法進行的專科臨床分析。同日亦有兩隻物業管理新股啟動招股。
即睇開市9點半重點：
【新股IPO】康聖環球基因9960招股 入場費4939.3元（第二版）
【新股IPO】德信服務2215周二招股 一手入場費3475元
（2）有6隻股繼續招股，康諾亞孖展認購逾380億元，同期最受熱捧。
【新股IPO】康諾亞2162孖展暫錄383億元 超購122倍
（3）網購平台YesAsia雖然錄得的孖展不多，但網站統計數據顯示，為最多人留意的新股。
【新股IPO】喆麗YesAsia2209招股 孖展錄5314萬、超購3倍
【新股IPO】喆麗YesAsia2209招股 一手入場費約3363元
（4）本港全面嚴防Delta變異病毒，周四起再禁英國客機抵港，國泰航空將暫停由倫敦希斯路前往香港的客運航班，直至另行通知為止，但由香港前往倫敦希斯路的客運航班則不受影響。
【航空告急】香港7月1日再度禁英國客機抵港、國泰停倫敦抵港航班 憂Delta變異病毒（第二版）
（5）買賣股票又有新收費，財匯局明年實施交易徵費，雖然費用不多，現時一單買賣，已括股票印花稅、港交所交易費及證監會徵費。
【財匯局徵費】財匯局交易徵費2022年1月1日起開始徵收 每1萬元交易收多少？
（6）歐舒丹末期息大增66%至0.03687歐元，再按管理層看法，最壞的時間應該已過。
L'OCCITANE：未有計劃再關閉香港門店 未來一年產品平均加價1%
（7）包浩斯全年營業額下跌，不過仍大舉派息，似乎與其用資金發展，不如派予股東的表現。
（8）華晨集團的重整有望近尾聲，理清債權及處理人事任命後，市傳9月完成破產重整。
（9）iBond昨場內收報103.6元，若衝上104元，即每手多賺40元，最多人擁有的3手，則是多賺120元。
【iBond 2021】專家料iBond聖誕前衝上104元 專家籲可揸iBond半年
港股ADR及美股收市情況：
記者：譚志偉
欄名 : 開市9點半