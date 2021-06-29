【開市9點半】康聖環球基因今招股　周四起再禁英國客機抵港

（1）法國在歐洲國家盃爆冷不敵瑞士，互射12碼落敗出局，法國股市在爆冷前跌1%，歐美股市之中亦表現最差，環球股市無統一走勢，港股市場聚焦新股。新股衝半年結檔期，今日再有3隻新股加入戰團，其中以康聖環球基因 （新上市編號：09960） 有望接力成為大熱新股，入場費4939.3元，招股日期至下周三（7月7日），7月16日掛牌，業務專注於臨床特檢，以進行常規臨床實驗室中無法進行的專科臨床分析。同日亦有兩隻物業管理新股啟動招股。

即睇開市9點半重點：

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【新股IPO】康聖環球基因9960招股 入場費4939.3元（第二版）

【新股IPO】德信服務2215周二招股 一手入場費3475元

【新股IPO】康橋悅生活2205招股 一手入場費3919元

（2）有6隻股繼續招股，康諾亞孖展認購逾380億元，同期最受熱捧。

【新股IPO】康諾亞2162孖展暫錄383億元 超購122倍

（3）網購平台YesAsia雖然錄得的孖展不多，但網站統計數據顯示，為最多人留意的新股。

【新股IPO】喆麗YesAsia2209招股 孖展錄5314萬、超購3倍

【新股IPO】喆麗YesAsia2209招股 一手入場費約3363元

（4）本港全面嚴防Delta變異病毒，周四起再禁英國客機抵港，國泰航空將暫停由倫敦希斯路前往香港的客運航班，直至另行通知為止，但由香港前往倫敦希斯路的客運航班則不受影響。

【航空告急】香港7月1日再度禁英國客機抵港、國泰停倫敦抵港航班 憂Delta變異病毒（第二版）

（5）買賣股票又有新收費，財匯局明年實施交易徵費，雖然費用不多，現時一單買賣，已括股票印花稅、港交所交易費及證監會徵費。

【財匯局徵費】財匯局交易徵費2022年1月1日起開始徵收 每1萬元交易收多少？

（6）歐舒丹末期息大增66%至0.03687歐元，再按管理層看法，最壞的時間應該已過。

L'OCCITANE：未有計劃再關閉香港門店 未來一年產品平均加價1%

L'OCCITANE去年純利升33% 末期息大增66%

（7）包浩斯全年營業額下跌，不過仍大舉派息，似乎與其用資金發展，不如派予股東的表現。

【業績】包浩斯再派特別息 全年賺1億 派息共2.2億

（8）華晨集團的重整有望近尾聲，理清債權及處理人事任命後，市傳9月完成破產重整。

【華晨債務】華晨集團換舵手 破產重整傳有望9月完成

（9）iBond昨場內收報103.6元，若衝上104元，即每手多賺40元，最多人擁有的3手，則是多賺120元。

【iBond 2021】專家料iBond聖誕前衝上104元 專家籲可揸iBond半年

港股ADR及美股收市情況：

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記者：譚志偉