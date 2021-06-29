【新股IPO】德信服務2215今日起招股 入場費約3475元

內地物業管理服務商德信服務（新上市編號：02215）由今日（29日）起至梺周四（7月8日）招股，計劃發行2.5億股，招股價介乎2.66至3.44元，集資最多8.6億元；每手1,000股，入場費約3,475元；7月15日掛牌；獨家保薦人為建銀國際。



德信服務引入了三名基石投資者，合共認購9,600萬元人民幣等值股份，其中，中建投信托股份投資5,000萬元人民幣，輕聯投資認購2,600萬元人民幣，金投禮(日含)投資合伙企業則認購2,000萬元人民幣。

【新股IPO】優趣匯02177今日起招股 入場費3101元，見【下一頁】

是次集資所得，其中約65%將用於擴大業務規模；約10%用於多元化服務產品；約10%用於投資信息技術和我們的內部管理系統；約5%用於完善人力資源管理；餘下10%為一般經營資金。

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記者：張以正