【樓市現象】獲爸媽資助首期 未雨綢繆上車客即趕入市 568萬購天盛苑做「收租佬」

樓市暢旺，不少準買家怕未來樓價更高，即加快入市，其中不少是父母協助子女上車個案。最近一名買家獲父母資助首期，遂便決定「即睇即買」前天水圍居屋天盛苑單位。

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祥益地產高級區域經理黃肇雯表示，日前天水圍居屋天盛苑錄得一宗區內客「即睇即買」的成交個案。上述所錄成交單位為H座高層7室，實用面積506平方呎，兩房兩廳，日前獲區內客垂青。

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黃肇雯指，買家鍾情單位附設企理裝修，加上屋苑鄰近西鐵站，交通便利，而且原業主願意調整價格，減價12萬，以及上述買家獲父母資助首期，遂便決定「即睇即買」，以568萬(自由市場價)購入上址先收租，待日後有需要才收回作自住之用，以實用面積計算平均呎價為11,225元，屬市場價成交。



據了解，原業主於2016年以約370萬購入單位，是次轉手帳面獲利約高達198萬元。

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黃氏續稱，該單位若作投資收租，現時市值租金大約為1.15萬元，租金回報率為2.4厘。

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記者：陳詠妍