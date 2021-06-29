消息稱蘋果新一代iPhone 部分零部件已到貨

▲ 外電報道，蘋果用於組裝新一代iPhone手機的部分零部件已經到貨。（法新社資料圖片）

外電報道，蘋果公司用於組裝新一代iPhone手機（暫稱「iPhone 13」）的部分零部件已經到貨，這意味iPhone 13的上市日期將略早於iPhone 12。

蘋果通常在每年的夏初，開始接受組裝iPhone所需的零部件，今年也不例外。來自供應鏈廠商的消息稱，iPhone 13的無源元件已經到貨。無源元件主要指電阻類、電感類和電容類元件，在電路中毋須加電源即可在有信號時工作。

Cyntec是iPhone電源扼流圈的主要供應商。知情人士稱，受蘋果訂單的推動，Cyntec今年第二季度營收同比有望增長25%以上。第一季度，該公司營收已同比增長30%。

種種迹象表明，蘋果的供應鏈和生產流程，已從新冠疫情中恢復。疫情推遲2020年的iPhone發布，但iPhone 13的生產似乎已恢復正常。這意味著iPhone 13將於今年9月發布，9月底或10初上市。

據媒體之前的報道，分析師普遍預計，與iPhone 12一樣，iPhone 13也將有4款機型，分別為iPhone 13 mini、iPhone 13、iPhone 13 Pro和iPhone 13 Pro Max。

調研機構DigiTimes Research預計，2021年全球智能手機出貨量將達到13.2億部，同比增長6.4%。其中，5G手機將佔5億部至5.3億部，同比增長70%至80%。

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編輯：李勝君