【新股IPO】康聖環球基因9960今日起招股　入場費約4939元

中國獨立臨床特檢服務提供商康聖環球基因（新上市編號：09960）今日（29日）起至下周四（8日）招股，招股價介乎8.6元至9.78元，每手500股，一手入場費約4939元；7月16日掛牌；聯席保薦人為高盛、中金和瑞信。

該股是次集資所得，其中35%用於擴大其銷售網絡，以覆蓋更多醫院；20%將用於研發現有產品管線；15%用於發展新的產品管線；10%用於增加現有產能；5%用於收購相關公司以拓展產業鏈；5%用作擴張海外市場；10%用於一般營運資金。

成立於2003年的康聖環球基因主要專注於臨床特檢，以進行常規臨床實驗室中無法進行的專科臨床分析。公司主要在血液學、遺傳病及罕見病、傳染病、腫瘤、神經學及婦科六個主要領域為醫院及病人提供臨床檢驗服務，客戶群以醫院、合約研究機構、製藥公司為主。

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康聖環球基因在2010年曾引入晨興資本（現已更名為「五源資本」）旗下的HCA Investments入股，上市前持股約13.41%，為公司最大股東。晨興資本由恒隆集團 （00010） 及恒隆地產 （00101） 主席陳啟宗的家族負責管理，曾投資快手 （01024） 、小米 （01810） 等公司，投資回報不俗。

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記者：張以正