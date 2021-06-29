【樓市現象】長情業主靠上水居屋變百萬富翁 13萬購旭埔苑39年後356萬沽 勁賺25倍

疫情回穩，市民入市信心更強，持貨多年的長情業主也趁市暢獲利離場。一名持有上水居屋旭埔苑39年的業主，最近也沽出單位，帳面大賺342萬元。

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利嘉閣地產高級聯席董事黃靜顏透露，該行新近促成上水居屋旭埔苑G座中層6室的二手成交，單位實用面積約546平方呎，為兩房間隔。日前單位終以綠表價356萬元成功沽出，折合實用面積呎價約6,520元。

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據悉，原業主於1982年10月，以約13.88萬元購入上述單位，持貨至今約39年，現轉手帳面獲利約342.12萬元，物業升值約25倍。

黃靜顏補充，旭埔苑現時約有5個單位放售，最低入場價由540萬元起。

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位於彩園路10號的旭埔苑，是位於上海的居屋屋苑。屋苑設有8座，為舊十字型設計，設有1,248伙。屋苑於1982年入伙，樓齡39年。屋苑最大賣點是毗連上水港鐵站，前往港鐵站只需2分鐘左右，附近設有各類型康樂設施和購物商場，日常購物和消閒娛樂一應俱全。同時實用率亦很高，樓價又不算高，屬成不少上車族的搶手之選。

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記者：陳詠妍