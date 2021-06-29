【美國經濟】安聯埃里安：儲局低估通脹 　冒陷入衰退風險

▲ 安聯首席經濟顧問埃爾埃里安擔心聯儲局對通脹問題反應落後，可能最後不得不迎頭趕上。

安聯首席經濟顧問埃爾埃里安（Mohamed El-Erian）周一表示，美國聯儲官員們低估通脹問題，並冒著美國可能陷入另一場衰退的風險。

聯儲局官員堅稱，一旦短期供應鏈瓶頸消除，最近一輪價格壓力就會消退。但埃里安表示，愈來愈多的證據表明聯儲局是錯誤的。

他表示對通脹感到擔憂，每天都看到通脹不是暫時性的證據，擔心聯儲局對通脹問題反應落後，可能最後不得不迎頭趕上。倘若聯儲局確實陷入這種境地，其可能不得不提前加息或收緊貨幣政策。

他指出，「通常情況下，我們最終會陷入衰退，因為你必須猛踩剎車，而不是慢慢地將腳從油門上移開，而這正是人們相信會發生的事情。」

埃里安此前警告，投資者確實愈來愈擔心儲局可能會對通脹問題反應太慢。「聯儲局沒有像加拿大央行那樣謹慎地踩下剎車，而是繼續助長最寬鬆的金融狀況。市場的泡沫和過度冒險，將伴隨實際和預期的通脹上升。最終，聯儲局可能被迫猛踩剎車，有可能破壞本應持久的包容性復甦。」

最新數據顯示，聯儲局最青睞的指標——核心個人消費支出價格指數（PCE）在5月同比上漲3.4%，為1992年以來的最高水平，遠高於儲局2%的目標。消費者物價指數（CPI）和生產者物價指數（PPI）則分別大漲5%和6.6%，均遠高於美國至少在金融危機之前所見的任何水平。

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編輯：李勝君



