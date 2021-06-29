OPEC+數據顯示油市 今年餘下時間仍供不應求

▲ OPEC+聯合技術委員會將評估市場狀況，為7月1日的部長會議做準備。（法新社資料圖片）

外電報道，根據OPEC+技術專家將在周二評估的數據，如果OPEC+保持產量穩定，全球石油市場今年剩餘時間仍將處於供不應求狀態。隨著需求反彈，沙特和俄羅斯為首的油組聯盟正討論8月恢復部分暫停的供應。其聯合技術委員會將評估市場狀況，為7月1日的部長會議做準備。

根據彭博看到的數據，提交給聯合技術委員會的預測顯示8月份供應缺口約每日170萬桶；下半年缺口將為平均每日190萬桶。委員會將審查並可能確認這些預測。

雖然這個預測較該委員會上月採納的預測稍好（上次預測8月份缺口每日190萬桶），但仍然表示OPEC+有增產餘地。

市場普遍預計油組將在周四的會議上同意增加供應，但數量仍不確定。接受彭博調查的分析師和交易員預測增加約每日55萬桶。

沙特阿拉伯已表示，準備出手干預以幫助緩和通脹，但只會謹慎行事，因為市場前景仍然脆弱。疫情的反覆和伊朗恢復出口的前景，加大了該組織的估算難度。

國際原油市場數據顯示，截至上周，紐約 8月原油期貨站穩74美元，並連續第五周上漲，上周收漲1.33%，報74.05美元。

倫敦布蘭特8月原油期貨收漲1.3%，報76.11美元，今年首度漲破76美元，創2018年10月29日以來即月合約收市新高。

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編輯：李勝君



