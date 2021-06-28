【美股焦點】新能源汽車板塊普漲　英偉達升近半成再創歷史新高

▲ 新能源汽車板塊大漲 英偉達升近半成再創歷史新高

新能源汽車首五月銷量造好，有分析預計6月份及7月份，主流造車企業的銷量，按月將出現更大突破，實現銷量新高。

美股新能源汽車股繼續走強，三大電動車中概股普遍升逾半成。蔚來（美：NIO）曾升7.5%，高見48.43美元，現報47.94美元，升6.4%；小鵬汽車（美：XPEV）曾升近7%，高見45.1美元，現報44.265美元，升5%；理想汽車（美：LI）曾升7.2%，最新報33.525美元，升5.8%。特斯拉（美：TSLA）曾升3.4%，現報689.47美元，升2.7%。

另外，美國總統拜登早前同意不再堅持將基建計劃與「美國家庭計劃」捆綁通過，並就基建計劃的部分基建投資支出，與國會參議員達成一致，基建投資總規模達1.2萬億美元。

共和黨籍參議員波特曼（Rob Portman）在接受訪問時表示，對基建計劃與家庭計劃脫鈎感到高興，相信草案在國會將受廣泛歡迎。

根據三月份公佈的細節，基建計劃針對半導體行業的投資規模達500億美元，佔總規模比重達2.2%。

美股芯片板塊股份今日走強。英偉達（美：NVDA）曾升近半成，曾見797.64美元，再創歷史新高，現報795.41美元，升4.5%。AMD（美：AMD）曾升近3%，高見88美元，最新報87.161美元，升1.8%。高通（美：QCOM）曾升1.1%，高見139.195美元。

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