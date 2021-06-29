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【美股焦點】小鵬汽車美升7.5%　英偉達升5%再創歷史新高

股市 07:12 2021/06/29

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【美股焦點】小鵬汽車美升7.5%　英偉達升5%再創歷史新高

新能源汽車首5月銷量造好，有分析預計6月份及7月份，主流造車企業的銷量，按月將出現更大突破，實現銷量新高。美股新能源汽車股繼續走強，三大電動車中概股普遍升逾半成。蔚來（美：NIO）升9.6%，收報49.4美元；小鵬汽車（美：XPEV）升7.5%，收報45.31美元；理想汽車（美：LI）升6.4%，收報33.71美元。特斯拉（美：TSLA）升2.5%，收報688.72美元。

小鵬（新上市編號：09868）今日截止孖展認購，以最高發售價180元計，相當於港股175.84港元，暫未有水位。

另外，美國總統拜登早前同意不再堅持將基建計劃與「美國家庭計劃」捆綁通過，並就基建計劃的部分基建投資支出，與國會參議員達成一致，基建投資總規模達1.2萬億美元。

共和黨籍參議員波特曼（Rob Portman）在接受訪問時表示，對基建計劃與家庭計劃脫鈎感到高興，相信草案在國會將受廣泛歡迎。

根據3月份公佈的細節，基建計劃針對半導體行業的投資規模達500億美元，佔總規模比重達2.2%。

美股芯片板塊股份走強。英偉達（美：NVDA）升5%，收報799.4美元，再創歷史新高。AMD（美：AMD）升1.7%，收報87.08美元。高通（美：QCOM）升1.5%，收報139.72美元。

此外，花旗將英偉達收購Arm的可能性從10%上調至30%，市傳獲博通、Marvell科技等三家大客戶支持。

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美股 輝達（Nvidia，美：NVDA） 超微（AMD，美：AMD） 高通（Qualcomm，美：QCOM） 小鵬汽車（Xpeng，美：XPEV） 理想汽車（Li Auto，美：LI） 電動車 中國概念股 美國共和黨 拜登

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