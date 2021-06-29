【滙豐HSBC】路透：國企正避開與滙豐往來　滙豐不認同報道、股價跌逾1%

▲ 【滙豐HSBC】路透：國企正避開與滙豐往來 滙豐不認同報道

路透報道，由於滙豐 （00005） 引起北京的不滿，幾間中國國有企業正在避開與滙豐銀行往來，並指滙豐的投資銀行業務，來自中國企業的工作邀請驟降。不過，滙豐指，不認同報道對其客戶關係的描述。滙豐股價今早跌最多1.7%，低見45.1元，最新跌1.3%，報45.3元，成交3.9億元。

滙豐指，該行不會評論客戶，聲明不承認路透所描述的客戶關係，隨中國經濟從疫情中復甦，該行保持的強大客戶關係，使該行獲得新業務，又指該行定期與中國各層級的官方部門接觸。

滙豐﹕擬5年內成為亞洲領先財富管理機構，可見【下一頁】

報道指，滙豐一直在中國「走鋼線」，例如在2019年向美國當局，提供有關2018年在溫哥華被捕的華為高層孟晚舟的訊息。不過，並非所有國有企業避開與滙豐的來往，在中國寶武鋼鐵集團去年11月宣布將滙豐列入黑名單後不久，交通銀行 （03328） 便形容與滙豐16年的關係為「完美」。

寶武鋼鐵最新未有回應報道。

雖然滙豐正在縮減和出售在歐洲和美國的業務，以資助亞洲的擴張，路透指，滙豐要加強亞洲投資銀行業務是艱鉅的工作，並引述Refinitiv數據指，滙豐過去5年只有一次在併購或股權融資方面躋身亞洲前十名。然而，滙豐在中國的優勢是在貿易融資等具有客戶黏性的業務佔有重要一席， 中國的銀行也沒有做好為跨國公司處理這類交易的準備，但認為滙 豐的投資銀行業務將變得更加艱難。

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編輯：區嘉俊