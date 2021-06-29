【滙豐HSBC】國企據報避開與滙豐往來、滙豐不認同　外電：滙豐國企債券團隊流失3分1人手

▲ 【滙豐HSBC】路透：國企正避開與滙豐往來 滙豐不認同報道

HSBC滙豐 （00005） 自華為孟晚舟事件，屢傳出引起北京的不滿。路透周一（28日）引述消息指，幾間中國國企正在避開與滙豐往來，並指滙豐內地投資銀行業務工作邀請驟降。不過，滙豐指，不認同報道對其客戶關係的描述。彭博最新加一腳，稱滙豐最近有兩名專責內地國企的債券融資市場（DCM）團隊人手離職，連同兩名團隊成員即將離職，令該12人組成的滙豐團隊流失3分之1人手。

滙豐股價午後走弱，低見45元，最新報45.1元，跌1.7%，成交9.49億元。

彭博引述不具名消息指，最新離職的包括滙豐中國DCM負責人John Hai，他和另一高層Jiang Song將會跳槽其他投行工作。消息人士稱，華為事件、中英在香港事宜緊張關係，都令滙豐更難取得國企生意1

彭博數據指，滙豐在中國投資級美元債券交易的承銷行之中，排名由2020年的第二位，下滑至今年的12位。

滙豐﹕擬5年內成為亞洲領先財富管理機構，可見【下一頁】

對於路透報道，滙豐回應稱，該行不會評論客戶，聲明不承認路透所描述的客戶關係，隨中國經濟從疫情中復甦，該行保持的強大客戶關係，使該行獲得新業務，又指該行定期與中國各層級的官方部門接觸。

路透報道指，滙豐一直在中國「走鋼線」，例如在2019年向美國當局，提供有關2018年在溫哥華被捕的華為高層孟晚舟的訊息。不過，並非所有國有企業避開與滙豐的來往，在中國寶武鋼鐵集團去年11月宣布將滙豐列入黑名單後不久，交通銀行 （03328） 便形容與滙豐16年的關係為「完美」。

寶武鋼鐵最新未有回應報道。

雖然滙豐正在縮減和出售在歐洲和美國的業務，以資助亞洲的擴張，路透指，滙豐要加強亞洲投資銀行業務是艱鉅的工作，並引述Refinitiv數據指，滙豐過去5年只有一次在併購或股權融資方面躋身亞洲前十名。然而，滙豐在中國的優勢是在貿易融資等具有客戶黏性的業務佔有重要一席， 中國的銀行也沒有做好為跨國公司處理這類交易的準備，但認為滙 豐的投資銀行業務將變得更加艱難。

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編輯：區嘉俊