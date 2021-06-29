【屯馬綫優惠】HKTVmall進駐土瓜灣站　全場現貨95折

▲ 屯馬綫昨日全綫通車，不少商戶進駐土瓜灣及宋皇臺站並帶來優惠，包括HKTVmall及鴻福堂。（HKTVmall及鴻福堂facebook圖片）

屯馬綫前日（27日）全綫通車，不少商戶進駐土瓜灣及宋皇臺站並帶來優惠，包括HKTVmall進駐土瓜灣站全場現貨95折；鴻福堂亦設土瓜灣站分店享開張優惠。

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HKTVmall土瓜灣站分店獨家優惠，即日至7月3日全場現貨95折，只適用於購買O2O門市現貨，並不包括快到期折扣貨品；優惠不能與其他優惠同時使用。此外，逢星期五、六、日限定日本雞蛋2盒$39.9及台灣金鑽鳳梨每個$25，但不能與「拎完貨即場購物95折」優惠並用。新客買滿$200加$1更可換領2排日本雞蛋。

鴻福堂土瓜灣站分店即日起至7月31日，有新店開張優惠，入會儲值滿$500，即送$50購物e券1張及楊枝甘露買一送一e券2張（總值$110），均為31日有效期。此外，用手機掃瞄指定QR code，下載電子優惠券，更可享有屯馬線精選消暑優惠，包括自家涼茶買1送1、會員買滿$50產品，即送$30購物e券1張。

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責任編輯：朱悅瀅