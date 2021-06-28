發展商曾言環境寧靜如「城市綠州」　上環42 TUNG ST.價單出爐　折實最平1,924萬起　平均呎價35,968元

由The Development Studio（TDS）發展的上環42 TUNG ST.公布首張價單，涉及8伙單位，已涵蓋項目全數標準單層單位。

8伙標準單層單位全屬兩房間隔，實用面積585平方呎，價單定價由2,137.8萬至2,527.8萬元，價單呎價則由36,544至43,210元，平均呎價為39,965元。據了解，首張價單8個單位總價單價約1.87億。發展商提供最高10%折扣優惠，以10%的折扣率計，整批折實價由最平1,924萬元起，至最貴2,275萬元。折實呎價方面，則由32,889至38,889元，折實平均呎價35,968元。

延伸閱讀︰上環新盤42 TUNG ST.快將登場 標準單位585呎起 發展商︰環境寧靜如「城市綠州」【下一頁】

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項目全盤共13伙，尚餘5伙未開價的單位，包括4個實用面積為1,157平方呎的複式單位，其中一個連43平方呎平台；以及1個連346平方呎平台的單層單位。上述5伙單將於8月1日開始以招標形式出售。

資料顯示，42 TUNG ST.位於上環東街42號，項目展銷廳則設於，目前已開放予公眾參觀，發展項目預計2022年9月底落成。發展商曾指項目座落東街POHO區中心地帶，位處香港市區核心，但周圍環境悠靜，有公園、現代畫廊等設施，加上項目距離中環僅6分鐘步程，交通網絡發達，區內亦設商店、餐廳和酒吧等設施，預期可獲投資者及用家注目。

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