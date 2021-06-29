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【Google】Google延Cookie用期　至2023正式停用

科技 08:00 2021/06/29

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Google母公司Alphabet再表示，Chrome瀏覽器要到2023年底才會完全停用Cookie追蹤。

Google早前計劃不再投資研發「第三方Cookie」，且將在明年停止使用該技術。但Google母公司Alphabet再表示，Chrome瀏覽器要到2023年底才會完全停用Cookie追蹤。

【Windows 11】微軟調整Windows 10電腦升級時間表　2022年才享免費升級

Google母公司Alphabet在週四（24日）表示，Chrome瀏覽器要到2023年底才會完全停用Cookie追蹤。據外媒華爾街日報，Chrome 瀏覽器隱私技術工程總監 Vinay Goel 表示，雖然這項計劃取得了相當大的進展，但很明顯，整個生態系統，包括廣告商等，需更多時間來實現目標，遷移其業務。

Goel亦提及，未來Google會推「隱私沙盒」（Privacy Sandbox）計畫，如先前透露將透過 FLoC（Federated Learning of Cohorts）技術，代替第三方Cookie的解決方案。「隱私沙盒」的運作方式是將個人隱藏在一群興趣相似的「群組」中，然後再進行廣告定位，讓廣告商依然能在網路上投放合符用戶喜好的廣告，並保護用戶數據安全。

【iPad Pro】蘋果擬開發更大尺寸iPad Pro 　外媒：加大至16吋

【Google】英國調查Google、亞馬遜　針對打擊假評論氾濫

責任編輯：張凱琳

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