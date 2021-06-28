▲ 【電子消費券】實惠推「消費券雙倍賞」支援四大平台 傢俬1,000元可當2,000元使用

時富投資 （01049） 旗下實惠（Pricerite）6月29日起推出「消費券雙倍賞」早鳥推廣活動，優惠涵蓋傢俬、家品、食品及小型家電等各種類別的產品，家品類150元即當300元使用，傢俬1,000元更可當2,000元使用。現時Pricerite實惠線上線下現已全面支援發放政府消費券的四大電子支付平台。

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實惠指，「消費券雙倍賞」的傢俬優惠中，只需買滿1,300元，即可減300元；最高即減折扣金額為1,500元，即6,500元傢俬，只需5,000元便可帶回家，再送總值1,400元傢俬現金券。家品部亦推出雙倍賞驚喜優惠，凡購買家品滿170元即減20元，再送總值130元家品現金券，現金券無消費門檻，不同類型的現金券亦可同時使用。

另外，新會員凡使用Pricerite實惠手機APP作任何消費滿400元，只需在首筆消費結帳前輸入優惠碼「MEMBER100」，即可享額外100元折扣。

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