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特朗普暗示再選總統 「將第3次取勝」

環球政治 19:27 2021/06/28

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美國前總統特朗普上周六在競選式集會中露面，是卸任總統以來首次，為競逐國會議席的黨友米勒造勢。特朗普稱要奪回美國，又稱要第3次贏得選舉，被認為是暗示參與2024年總統選舉。

特朗普前律師朱利亞尼停牌 涉就大選發表不實言論 【下一頁】

特朗普（Donald Trump）上周六（26日）在集會中再次聲稱大選存有舞弊。他稱：「我們已經贏得兩次選舉，可能贏得第3次」，言論被解讀為特朗普暗示在2024年再度參選總統。

特朗普在集會時強調，是次為2022年中期選舉的第一次造勢會，到場是為了支持白宮前助手米勒（Max Miller）。米勒正在與俄亥俄州（Ohio）共和黨議員岡薩雷斯（Anthony Gonzalez）角逐下屆眾議員席位，後者曾倒戈支持彈劾特朗普。

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特朗普形容，岡薩雷斯是「假共和黨人」（fake Republican），而米勒會像自己一樣，保護俄亥俄州就業機會，對移民問題採取強硬態度。

據悉，當初10名倒戈投票支持彈劾特朗普共和黨議員中，9人均面臨黨內對手挑戰，對於僅餘未受挑戰的紐約州眾議員卡特科（John Katko），特朗普已表示會對任何願意與其競爭人士提供支援。

責任編輯：李俊儀

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