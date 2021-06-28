【英國疫情】確診數字升 專家稱疫苗仍有效降低死亡率

▲ 英國政府專家指疫苗接種計劃仍有效控制疫情，有助大幅減少感染患者出現重症或死亡的機會率。

英國近期的新冠肺炎疫情反覆，周末單日曾新增超過1.8萬宗確診個案，但英國政府仍積極鼓勵民眾接種新冠疫苗。英國政府專家指疫苗接種計劃仍有效控制疫情，有助大幅減少感染患者出現重症或死亡的機會率。

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英國周日（27日）宣布，單日新增14,876宗確診個案，累計有473.2萬人確診。英國同日新增11名新冠患者死亡，累計有12.81萬人死亡。而英國前一日新增18,270宗確診，是自2月5日以來的單日最高確診數字。

英國政府新型與新興呼吸道病毒威脅諮詢小組主席霍比（Peter Horby），早前出席英國廣播公司（BBC）節目。主持問到目前是否有足夠證據證明，疫苗接種計劃有效打破新冠肺炎與重症、死亡之間的聯繫。

霍比表示目前的疫情數據反映，英國的感染人數雖然正上升，但住院率與死亡率的水平卻遠低於前者。他認為接種計劃已能大幅削弱疫情與重症及死亡之間的聯繫。

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英國截至上周六（26日），共有84.1%的成年人口已接種最少一劑新冠疫苗，並有61.6%的成年人口已接種兩劑疫苗。（編按：61.6%不代表整體完成接種率，部分英國人選擇接種只需一劑的強生疫苗）。

另外，Delta變種（印度首先發現）目前正於英國境内肆虐。霍比表示如當局加強出入境限制，或能推遲甚至阻止Delta變種於英國傳播，呼籲政府作出權衡。

責任編輯：鄭錦玲