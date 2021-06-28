【航空告急】香港7月1日再度禁英國客機抵港、國泰停倫敦抵港航班 　憂Delta變異病毒（第二版）　

▲ 【航空告急】香港7月1日再度禁英國客機抵港、憂Delta變異病毒 國泰留學生需求憧憬落空

港府公布，就英國實施地區性航班「熔斷機制」，由七月一日凌晨零時零分（香港時間）起禁止所有從當地來港的民航客機着陸香港。政府並同時將英國列為極高風險A1組指明地區，限制曾逗留於該地區超過兩小時的人士登上任何來港的民航客機，以阻止相關地區人士經轉機到港。

國泰航空：香港前往倫敦航班不受影響

國泰航空 （00293） 表示，國泰航空將暫停由倫敦希斯路前往香港的客運航班，直至另行通知為止，但由香港前往倫敦希斯路的客運航班則不受影響，國泰航空正在通知所有受影響的乘客安排退款或提供其他航班安排。國泰航空於上周五分析員會議曾預期，英國留學生需求有利第3季客運需求，但港府最新禁飛令使國泰計劃遇挫。

除國泰航空外，英航（British Airways）、維珍航空 （Virgin Atlantic）都有營運倫敦至香港航班。

港府稱，近期英國疫情持續反彈以及Delta變異病毒株於當地廣泛傳播，同時有多宗涉及從英國抵港人士於機場「檢測待行」或強制檢疫期間，經檢測後發現帶有L452R變異病毒株的輸入個案，7月1日起就英國實施地區性航班「熔斷機制」並指明英國為A1組指明地區。

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港府去年12月曾將英國列為極高風險地區，禁止曾逗留英國人士來港，隨英國一系列防疫措施及大規模接種疫苗，今年4月、5月曾放寬曾逗留英國人士的來港限制，包括於4月容許本港居民經指定航班回港，並由5月7日起將英國下調為甚高風險地區（A2組指明地區），以及由6月4日起再將英國下調為高風險地區。

港府已實施地區性航班「熔斷機制」的地區包括印度、巴基斯坦、菲律賓、尼泊爾和印尼。

（第二版加入國泰停航班）

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