  • 29°C
香港時間 : 2021628日 (一) 20:05
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【電子消費券】實惠推出「消費券雙倍賞」早鳥推廣　 涵蓋傢俬、家品　最高減1500元

商業 18:33 2021/06/28

分享：

Pricerite實惠推出「消費券雙倍賞」早鳥推廣活動。（Pricerite實惠提供圖片）

5000元電子消費券登記在即，Pricerite實惠推出「消費券雙倍賞」早鳥推廣活動，涵蓋傢俬、家品、食品及小型家電等。

【電子支付】街市非接觸式付款資助計劃　6月30日截止申請

Pricerite實惠由明天起推出「消費券雙倍賞」早鳥推廣活動，傢俬優惠入門門檻相當低，買滿1300元即可減300元。即使是小型傢俬亦可享受優惠，最高可減1500元。消費滿指定金額，更可獲贈現金券，價值至少700元。

而家品部亦推出雙倍賞驚喜優惠，凡購買家品滿170元即減20元，再送總值130元的家品現金券，不設消費門檻，不同類型的現金券亦可同時使用。

為響應政府電子消費券的派發，Pricerite實惠線上線下已全面支援四大電子支付平台，包括WeChat Pay、AlipayHK、八達通及Tap & Go。顧客於全線門市、網店或手機APP，均可使用以上的支付方式進行付款。除此之外，Pricerite實惠亦將聯同WeChat Pay一同發放多項消費券驚喜優惠。

【電子消費券】ELEMENTS圓方推盛夏消費賞　電子消費滿2,000元享2,000元獎賞

【電子消費券】AlipayHK消費券優惠加推至17億元　合作商戶多達100間

責任編輯：葉泳珊

相關文章

【電子消費券】ELEMENTS圓方推盛夏消費賞　電子消費滿2,000元享2,000元獎賞
今日
【電子消費券】ELEMENTS圓方推盛夏消費賞　電子消費滿2,000元享2,000元獎賞
【電子消費券】AlipayHK消費券優惠加推至17億元　合作商戶多達100間
今日
【電子消費券】AlipayHK消費券優惠加推至17億元　合作商戶多達100間
【旅遊復甦】挪威郵輪推健康安全計劃　翻新郵輪「挪威太陽號」明年登場
今日
【旅遊復甦】挪威郵輪推健康安全計劃　翻新郵輪「挪威太陽號」明年登場
【職場平等】「鬆皮症」患者倡僱主保留無障礙選項　殘疾人士更易投入職場
今日
【職場平等】「鬆皮症」患者倡僱主保留無障礙選項　殘疾人士更易投入職場

你可能感興趣

【電子消費券】ELEMENTS圓方推盛夏消費賞　電子消費滿2,000元享2,000元獎賞
今日 15:40
【電子消費券】ELEMENTS圓方推盛夏消費賞　電子消費滿2,000元享2,000元獎賞
【電子消費券】AlipayHK消費券優惠加推至17億元　合作商戶多達100間
今日 14:45
【電子消費券】AlipayHK消費券優惠加推至17億元　合作商戶多達100間
【旅遊復甦】挪威郵輪推健康安全計劃　翻新郵輪「挪威太陽號」明年登場
今日 13:21
【旅遊復甦】挪威郵輪推健康安全計劃　翻新郵輪「挪威太陽號」明年登場
網上購物 著數優惠 食品 電子消費券 家品 家電 支付寶 電子支付 八達通

上一篇文章

【香港出口】5月出口貨值升24%　分析師及業界指電子產品需求增

下一篇文章

【職場平等】「鬆皮症」患者倡僱主保留無障礙選項　殘疾人士更易投入職場
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版