【電子消費券】實惠推出「消費券雙倍賞」早鳥推廣　 涵蓋傢俬、家品　最高減1500元

▲ Pricerite實惠推出「消費券雙倍賞」早鳥推廣活動。（Pricerite實惠提供圖片）

5000元電子消費券登記在即，Pricerite實惠推出「消費券雙倍賞」早鳥推廣活動，涵蓋傢俬、家品、食品及小型家電等。

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Pricerite實惠由明天起推出「消費券雙倍賞」早鳥推廣活動，傢俬優惠入門門檻相當低，買滿1300元即可減300元。即使是小型傢俬亦可享受優惠，最高可減1500元。消費滿指定金額，更可獲贈現金券，價值至少700元。

而家品部亦推出雙倍賞驚喜優惠，凡購買家品滿170元即減20元，再送總值130元的家品現金券，不設消費門檻，不同類型的現金券亦可同時使用。

為響應政府電子消費券的派發，Pricerite實惠線上線下已全面支援四大電子支付平台，包括WeChat Pay、AlipayHK、八達通及Tap & Go。顧客於全線門市、網店或手機APP，均可使用以上的支付方式進行付款。除此之外，Pricerite實惠亦將聯同WeChat Pay一同發放多項消費券驚喜優惠。

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責任編輯：葉泳珊