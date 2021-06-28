【業績│零售股】L'OCCITANE：未有計劃再關閉香港門店　未來一年產品平均加價1%

▲ 歐舒丹副主席Andre Hoffmann：香港暫未考慮再關店鋪

L'OCCITANE歐舒丹 （00973） 截至今年三月底止年度，純利達1.54歐元，升32.9%。副主席André Hoffmann表示，香港店鋪的重整計劃已經完成，目前仍然營運的店鋪都有盈利，因此新一財年公司在香港暫未計劃關閉任何門店。不過，香港過去數年的經營表現一直備受挑戰，因疫情以及社會運動令遊客驟減，但隨著香港經濟逐漸復甦，暫時未有本地裁員計劃。

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管理層又表示，公司預計未來一年，歐舒丹全球產品價格平均上漲1%，但加價幅度會視乎通脹情況再作調整。而新一財年的經營溢利率將會維持在14%左右，與剛剛公布財年的數據相若。

而中國市場去年錄得強勁增長，超越美國，成為歐舒丹最大的市場。André Hoffmann表示，中國是新冠疫情下，第一個經濟快速復甦的國家，中國區的線上銷售按年增長69%，實體店鋪的銷售增長23%，未來公司會繼續投資中國線上及線下店鋪網絡，尤其是三線、四線城市仍有很大增長潛力。

另外，近期內地國貨消費熱潮持續，被問及是否擔心此趨勢會影響公司拓展中國市場的計劃，André Hoffmann指，中國的市場足夠大，歐舒丹產品的定位在高質量，有自己的目標客群，對該市場的拓展有信心。

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記者：梁安琪