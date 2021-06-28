加拿大一周有4座天主教堂遭焚毀 同屬原住民部落

加拿大卑詩省原住民社區上周六（26日）凌晨，再有兩座天主教堂遭人縱火，事件中無人受傷。加拿大警方認為起火原因有可疑，正追查事件是否與上周一（21日）另外兩座天主教堂遭縱火有關，暫未拘捕任何疑犯。加拿大一周內有4座原住民部落的天主教堂被焚毁。

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卑詩省下西米爾卡明原住民部落負責人克羅（Keith Crow） 表示，他於上周六凌晨接獲電話指喬帕卡（Chopaka）天主教堂遭人縱火。他在30分鐘後抵達現場，發現教堂已被焚毀。

克羅其後再接獲通知，得悉上西米爾卡明區的聖安教堂（St. Ann's Church）亦同樣被焚毀。

加拿大皇家騎警（RCMP）發表聲明指，上述兩場火災都於1小時內相繼起火，其中喬帕卡教堂的火勢蔓延至附近草叢，幸好工作人員及時撲熄，事件中無人受傷。

當局正調查上述兩宗縱火案，認為起火原因有可疑，並懷疑跟上周一卑詩省另外兩間天主教堂縱火案有關。當局正着手調查4宗縱火案，暫時未拘捕任何疑犯。

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加拿大早前分別在兩間原住民寄宿學校遺址內發現近1,000具遺骸，引起各界關注原住民待遇問題。

卑詩省西北部部落Gitwangak的一間教堂早前也被焚毀，該部落負責人表示部分人可能將教堂與寄宿學校事件聯繫在一起，認為有人可能會憤怒到想摧毀教堂。

責任編輯﹕郭麗明