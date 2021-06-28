啟德維港1號加推106伙　折實最平704.2萬起　首次推出三房單位

中國海外（00688）旗下位於啟德跑道區的「維港1號」公布價單第 2 號，共涉及106個單位。

新價單涵蓋一房至三房單位，同時是維港1號首次推出三房連儲物房單位。價單推出39個一房單位、59個兩房單位以及8個三房單位，實用面積由330平方呎至765平方呎不等。今批單位價單價格由814.2萬至2,200.2萬元，價單呎價則由24,089至30,488元不等；以發展商提供的最高優惠13.5%折扣率計，折實最平由704.2萬元起，至最貴1,903.1萬元。折實呎價則由20,834至26,370元，折實平均呎價為24,302元。

維港1號價單第2號詳情︰

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中國海外地產有限公司董事總經理游偉光表示，市場對維港1號反應相當熱烈，項目成為市場焦點之下，即公布價單第2號106伙，佔全盤約10%單位數量。他續指，撇除景觀、樓層等因素，部分單位實際加幅約2%至3%。

事實上，中海外於上周推出項目首張價單時，整體價格低於市場預期，有代理更指出首批價錢比同區一、二手樓價有折讓。游偉光當時解釋指，首批單位預留一定加價空間，至今終提價推出價單第2號。項目已開始收票，發展商指將最快於7月初開售。

延伸閱讀︰啟德維港1號開價有驚喜 折實平均呎價22977 一房入場656.3萬起 平過同區新盤【下一頁】

維港1號首張價單詳情︰

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