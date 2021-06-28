法拉利選AWS作雲端服務供應商　加強汽車及賽事創新發展

▲ 法拉利近日宣布，選擇與Amazon Web Services（AWS）合作，作為其官方雲端服務供應商，加強其汽車及賽事創新發展。

數據時代來臨，跑車生產商法拉利亦計劃轉型至由數據驅動的企業， 利用科技激發其產品潛能。法拉利近日宣布，選擇與Amazon Web Services（AWS）合作，作為其官方雲端服務供應商，加強其汽車及賽事創新發展。

法拉利今日（28日）宣佈，選擇與Amazon Web Services（AWS）合作，作為其雲端、機器學習和人工智能服務供應商，以加快其公路汽車部門、GT 比賽、法拉利挑戰賽和法拉利 F1 車隊(Scuderia Ferrari)的創新發展。同時，法拉利將利用 AWS 廣泛而深入的雲端服務，及借助 AWS 在歐洲米蘭區域及全球成熟的基礎設施，簡化車設計與測試，為客戶提供刺激的駕駛體驗。法拉利 F1 車隊負責人 Mattia Binotto表示，法拉利相信，AMS將成功助法拉利轉型至由數據驅動的企業， 利用科技激發其產品潛能。而賽車和創新發展一直是法拉利的核心，其期待利用 AWS 的機器學習、進階分析和高性能運算能力，從而獲取更深入的分析及研發出更高性能汽車。

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此外，法拉利車隊將使用 AWS 的運算、容器和媒體服務，通過其手機應用程式，為車迷提供資訊、教學和娛樂內容。他們可在應用程式以虛擬方式在比賽日參觀法拉利車隊的車庫和接待室。另外， 法拉利計劃透過 AWS 建立虛擬和擴增實境體驗，讓車迷可參觀車庫，與車手和車隊成員互動，其程式中建立虛擬車迷社群。AWS 銷售及營銷高級副總裁 Matt Garman 表示，AMS通過創新科技助法拉利保持其行業領先地位，加深他們與忠實客戶和支持者的聯繫。而作為法拉利的官方雲端運算供應 商，他們非常期待能夠幫助 Scuderia Ferrari 車隊繼續保持他們作為世界上最強賽車隊的紀錄。

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責任編輯：張凱琳