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【Google】英國調查Google、亞馬遜　針對打擊假評論氾濫

科技 19:15 2021/06/28

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英國「競爭及市場管理局」（Competition and Markets Authority，CMA）近日宣布，將調查Google和亞馬遜（Amazon），以確保兩間科技巨擘對各自平台上存在的假評論石足夠處理。

隨現時網絡購物熱潮，不少人在購物前都會參考其他買家對產品的評價，不少賣家為此會利用虛假的評論來欺騙消費者。英國「競爭及市場管理局」（Competition and Markets Authority，CMA）近日宣布，將調查Google和亞馬遜（Amazon），以確保兩間科技巨擘對各自平台上存在的假評論石足夠處理。

據外媒報導，CMA在周五（25日）宣布，將調查Google和亞馬遜，以檢查企業是否在保護消費者方面做得足夠。CMA表示，目前已經對Google和亞馬遜這展開初步調查，檢查兩間公司是否有及時調查和刪除虛假和誤導性評論，並調查公司對用戶實施的制裁，以釐清他們是否有未能保障消費者、並違反英國消費者保護法的行為。

CMA首席執行官Andrea Coscelli透露，CMA擔心數百萬網絡消費者可能會因閱讀虛假評論後，被誤導消費。他補充，如果企業透過偽造五星級評論以向消費者突出其產品或服務，是對守法企業不公平的。該監管機構表示，如發現Google和亞馬遜違反消費者保護法，其將採取執法行動，或將改變兩間企業處理虛假評論的方式，並在需要時升級為法庭訴訟。現時，CMA尚未就亞馬遜和谷歌現階段是否觸犯法律達成一致意見。

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Google和亞馬遜其後表示，他們有足夠的資源和政策來阻止虛假評論。亞馬遜有發言人透露，亞馬遜投入大量資源防止虛假或激勵性評論出現在旗下商店中。Google則表示，其政策規定評論必須基於真實體驗，如發現違規行為，Google會採取行動，包括禁用帳戶，並稱期待繼續與CMA合作。

消費者團體Which在今年早些時候發布的報告指出，其發現一個專門為公司提供虛假評論以換取金錢或產品的行業。Which表示，其中一家公司在全球擁有62,000名評論者，並向亞馬遜市場上的賣家收取大約13英鎊（約140港元）的評論費用。Which政策和宣傳主管Rocio Concha強調，CMA現在必須迅速採取行動，確定Google和亞馬遜是否違法，如亞馬遜和谷歌不採取必要措施保護用戶，監管機構必須準備採取強有力的執法行動。

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責任編輯：張凱琳

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