【異動股】多隻醫藥股造好　開拓藥業升一成　石四藥3日升近四成創新高

今日醫藥股板塊造好，當中諾誠健華（09969）升逾一成創新高。公司宣布，公司自主研發的布魯頓酪氨酸激酶(BTK)抑制劑奧布替尼獲得美國食品藥品監督管理局(FDA)授予突破性療法認定，用於治療復發/難治性套細胞淋巴瘤(R/R MCL)。

另外，開拓藥業（09939）亦漲超10%，復星醫藥（02196）升逾8%。

石四藥（02005）今日亦再漲16%，連續第三日上漲，累計升近40%。較早前集團公布，新產品安瓿包裝的鹽酸羅(口派)卡因注射液注射液及氟康唑氯化鈉注射液於6月23日的中國全國藥品集中採購招標中分別以第三及第二順位中標。

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