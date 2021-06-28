【屯馬通車】首日屯馬全綫正式通車 土瓜灣及宋皇臺新站錄得逾2.5萬乘客入站

屯馬綫全線通車首個工作日，港鐵表示，截至下午5時，屯馬綫的兩個新車站土瓜灣及宋皇臺站，入站的乘客超過2.5萬人次。

屯馬綫將現有屯馬綫一期，由啟德站經宋皇臺站及土瓜灣站兩個新車站， 以及何文田站，延伸至紅磡站，接駁現有的西鐵綫。全長約56公里的屯馬 綫共設有27個車站，將成為全港最長的鐵路綫。

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在新開放的宋皇臺站及土瓜灣站，港鐵公司都加入了不少藝術元素。而在 宋皇臺站，港鐵公司更聯同古物古蹟辦事處，於車站展出約400件宋皇臺站出 土的精選文物；包括宋代貨幣、陶瓷及建築構件等，闡述宋元時期的歷史及考古的主要發現。

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責任編輯：潘曉豐