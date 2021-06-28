▲ 【滬深港通】港交所推出結算加速平台SYNAPSE試用計劃 2022正式推

港交所 （00388） 公布，滬深港通交易結算加速平台HKEX Synapse本周有首批參與者試用。港交所表示，試用計劃中，資產管理機構、證券經紀、託管機構和結算參與者等市場參與者將通過參加Synapse工作坊和測試熟悉平台操作，並了解如何將自己的結算營運基礎設施與Synapse 環境有效對接，而Synapse會在2022年正式推出。

港交所去年11月宣布計劃推出Synapse，利用DAML智能合約幫助參與滬深股通的機構投資者管理其交易後工作，尤其是配合內地證券市場相對較短的結算周期。Synapse將標準化和簡化滬深港通北向交易的交易後工作流程，以透明、安全和可靠的方式提高市場參與者的結算效率。

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港交所此前曾考慮以區塊鏈技術加快滬深港通北向交易的結算流程，最終Synapse利用「DAML智能合約」技術。港交所稱，通過DAML智能合約，港交所Synapse將能夠為結算業務鏈上的各方同時設定結算指令並提供狀態更新通知，從而允許多方共同處理結算流程，並為市場參與者大大提高結算流程的透明度。

港交所交易後業務主管蘇盈盈稱，Synapse 的推出能夠大大提高國際投資者參與滬深港通時處理交易後業務的能力和效率，幫助他們更高效處理不斷增長的滬深港通交易量帶來的結算工作。

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編輯：麥德銘