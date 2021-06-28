▲ 【業績│燃氣股】中國燃氣去年多賺14%末期息45仙 天然氣銷量增23%

中國燃氣 （00384） 公布，截至3月底止年度純利增長14%至104.79億元，每股基本盈利升至2.01元。中燃末期息升2.3%至45仙，連同中期息10仙，全年派息升10%至55仙。

天然氣總銷售量升23%至312.1億立方米，天然氣主要通過城市與鄉鎮管網、貿易與直供管道來銷售，其中城市與鄉鎮管網共銷售187.0億立方米天然氣，較去年增長19.6%。管道燃氣項目增加38個，至642個。綜合能源供應項目增加262個，至364個。

中國燃氣涉及早前湖北大爆炸，詳見【下一頁】

城市燃氣項目居民用戶滲透率下降4.1個百分點至60.8%，可接駁居民用戶數升19.2%至5300萬戶；可接駁人口增至1.53億。

中燃去年度新增接駁504.8萬戶天然氣居民用戶，下降約7.%。城市燃氣項目、鄉鎮氣代煤項目之居民用戶的平均接駁費分別為每戶2,499元人民幣及2,910元人民幣。期內共新接駁2,368戶工業用戶及32,777戶商業用戶。工業用戶及商業用戶的平均接駁費分別為每戶15.8萬元人民幣及2.59萬元人民幣。

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