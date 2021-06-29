拒為無打疫苗病童圓飛行夢 慈善機構被狠轟歧視

▲ 慈善組織願望成真基金早前宣布，將重新為希望搭飛機的病童達成願望，但病童及家屬必須已接種新冠疫苗。

多國開始放寬飛行限制。而慈善組織願望成真基金早前宣布，將重新為希望搭飛機的病童達成願望，但病童及家屬必須已接種新冠疫苗。不少患者家屬批評基金的決定屬於歧視，指美國目前僅批准12歲以上兒童接種疫苗，而不少病童也不適宜接種疫苗，是剝奪病童的夢想。

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美國願望成真基金（Make-a-Wish）行政總裁戴維斯（Richard Davis）上周宣布，基金在徵詢美國疾控中心（CDC）及醫學專家意見後，將由9月15日起恢復為病童實現乘搭飛機或舉行大型聚會的願望。

但病童及參與者最少已接種一劑新冠疫苗的兩周後，願望成真基金才能夠為他們實現願望。該組織不會要求病童及參與者出示接種證明文件，但家長需簽署一份文件確認他們符合上述條件。

願望成真基金的決定引起外界批評，被指為服務對象設定門檻。因為針對未成年者，美國目前僅批准12歲至17歲人士可接種輝瑞（Pfizer）疫苗，而12歲以下者則未獲准接種。

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不少家長也在社交媒體Twitter批評願望成真基金。有家長表示兒子患有呼吸系統疾病而無法接種疫苗，為兒子喪失圓夢資格而感到傷心。

也有家長形容願望成真基金是在歧視無接種疫苗的絕症病童，慨嘆他們正活在一個可恥的世界。

但願望成真基金發言人回應指，所有患重病的兒童都有資格許願。基金會透過延遲實現願望或更改旅行方式，來為未接種疫苗的家庭實現願望。

責任編輯：鄭錦玲