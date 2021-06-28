夏國賢帶頭違規 大量英國人無視防疫限制

英國前衛生大臣夏國賢早前被拍到與下屬在辦公室出軌擁吻，違反英國防疫規定。雖然夏國賢事後宣布辭職，但不少英國專家憂慮夏國賢帶頭違反防疫規定，或令民眾不遵守規定的情況進一步加劇。據悉，英國近日不少民眾無視防疫規定舉行派對。

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英國媒體《每日快報》（Daily Express）報道，正值英國衛生大臣換人之際，英國國內不斷有違反防疫措施的事件出現。薩塞克斯郡（Sussex）有5,000人舉行大型聚會。早前以自由為主題的遊行亦有過萬人參與，而布莱克浦鎮（Blackpool）曾有數百民眾聚集喝酒狂歡。

惟根據英國現時防疫規定，除非有法律豁免，聚會人數不得多於30人，上述民眾明顯違反防疫規定。

英國已經實行多項防疫措施超過1年，不少民眾已出現抗疫疲勞，及對現況感到痛苦。已改名為Reform UK的脫歐黨，主席法拉奇（Nigel Farage）表示，民眾已經對規則感到厭倦。法拉奇形容民眾目睹夏國賢的虛偽，社區無疑將出現大規模的違例行為。

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新上任的衛生大臣賈偉德（Sajid Javid）周日（17日）表示，他承諾「盡快」結束封鎖措施。外界分析指，賈偉德此舉希望平息民眾對夏國賢違規而產生的憤怒。有評論員諷刺指，夏國賢行為反映他自己都不相信政府的宣傳政策。

夏國賢並非首個因違反防疫規定而引咎辭職的公職人員。前英國政府專家小組成員、英國流行病學專家弗格森（Neil Ferguson）去年5月，因被媒體曝光與已婚情人幽會而宣布辭職，夏國賢當時也有批評弗格森的行為。

責任編輯：李俊儀