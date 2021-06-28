中國移動客戶規模破500萬 推一系列回饋計劃 送10萬張5G數據體驗卡

中國移動(00941)香港周五(25日)舉辦「共享新未來」啟動禮暨音樂會，宣布客戶人數突破500萬，並同時公布一系列回饋客戶的最新計劃。當中除了提供5G服務的計劃優惠外，中國移動將向市民派發10萬張5G數據體驗卡，並視乎反應，考慮加推的數量。體驗卡使用期為30日，流量達30GB，會透過街站、企業合作和贈送給現有客戶。

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中國移動香港董事兼行政總裁李帆風表示，5G網絡在本港推出約一年，雖然暫時未能透露5G客戶的比例，但5G計劃推動了整體ARPU有明顯上升，而隨著下半年有更多手機將陸續支援5G網絡，希望能帶動5G「上客」的表現。他又指，目前5G仍在起步階段，未見市場會出現價格戰。被問到家居寬頻李帆風表示，現時中國移動光籤到戶數目達113萬戶，覆蓋率達40%。

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為鼓勵更多客戶體驗中國移動的5G網絡，推出50GB 5G本地數據5G服務計劃，月費248元起。此外，現凡月費計劃攜號轉台客戶選用$248 5G服務計劃並簽約30個月，即可享多重精彩優惠包括豁免6個月月費、免費任用本地數據（最高達50Mbps）、5G手機獎賞超過$2000或免12個月1000M家居寬頻服務（二選一）及優越會獨家網絡優先等優惠。

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責任編輯：羅浩濂