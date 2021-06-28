建灝屯門新盤命名「SkyeHi上嵐」　全幢僅設一房單位　發展商：料吸引上車客

建灝地產集團旗下全新住宅項目命名為「SkyeHi上嵐」，項目位於屯門景秀里2號。

項目為單幢樓，共提供112伙，僅設一房户型，實用面積265平方呎至290平方呎。全數單位皆為標準單位，不設特色户。

建灝地產集團投資部經理鄭智榮表示，屯門區發展成熟，項目位於屯門中心地帶，交通、休閒及購物等生活配套一應俱全。他同時指，集團考慮到新界區分支家庭需求龐大，期望一房單位能滿足上車客所需。他又透露，項目樓書已籌備至尾聲，而定價方面，將參考同區一手一房單位價錢，據了解，屯門區一手一房呎價約20,000至21,000元水平。首張價單將涉及不少於50伙，料最快下月開售。

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「SkyeHi上嵐」已取得預售樓花同意書，預計關鍵日期為2023年7月31日，項目位於荃灣的示範單位將於短期內開放。

鄭智榮表示，同屬集團旗下的啟德天寰及大埔泓山仍有少量貨尾單位銷售，另一個位於南區赤柱的豪宅項目則最快於明年首季以現樓形式推出。

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