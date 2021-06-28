內地人均國民收入超1萬美元，平均預期壽命達77.3歲。中央辦副主任韓文秀表示，新中國成立初時，人均國民收入只有幾十美元，平均預期壽命為35歲、成人識字率約為20%，現時內地人均國民收入超1萬美元，平均預期壽命達77.3歲。

綜合內媒報道，在新中國成立以來70多年，目前國內人均國民收入已超過1萬美元，而平均預期壽命提高到77.3歲，15歲以上人口平均受教育年限達到9.9年。此外，內地有7.7億農村貧困人口擺脫貧困，他指：「困擾中華民族幾千年的絕對貧困問題得到歷史性的解決」。

報道在微博上亦引起熱論，不少網民皆討論人均國民收入的話題，「一平均全國人民都有錢了，真幸福！」有人直言人均收入不準確，「你就別出評均數。你算過中位數出來」，亦有人認為沒有問題:「人均沒毛病啊，年收入6萬左右，一個月四五千，大部分都是這個水平吧」。

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責任編輯：黎淑雯