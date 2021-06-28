研究：第一部手機94年面世 至今全球一半人口擁有智能手機

根據 Strategy Analytics 的最新的研究，目前全球有一半人口、約有 40 億人擁有智能手機，對比1994年只有3萬人擁有手機，達到這個歷史性的里程碑只用了27年。

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Strategy Analytics 高級分析師 Yiwen Wu 表示：「我們估計全球智能手機用家由1994年的3萬人，急劇增加到2012年的10億，而到今年6月達到創紀錄的 39.5 億。2021年6月，全球人口總數估計為 79 億，這意味著現在全球 50% 的人擁有智能手機。達到這個歷史性的里程碑用了 27 年。」

Strategy Analytics 高級總監 Linda Sui 補充稱：「世界上第一款現代智能手機 IBM Simon於1994年在美國上市。及後推出的是其他著名型號，例如 1998年的諾基亞9110 Communicator和2000年歐洲的愛立信R380。蘋果 iPhone 在 2007 年普及了智能手機，而谷歌 Android 則從 2008 年以可負擔的價格軟件平台使智能手機大眾化。」

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Strategy Analytics的執行董事Neil Mawston則表示:「智能手機是有史以來最成功的電腦。全球有 40 億人使用智能手機，從美國加州到中國農村，再到和非洲農村。」他們亦預計，到 2030 年全球將有 50 億人使用智能手機。

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