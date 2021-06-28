【新股IPO】德信服務2215周二招股　一手入場費3475元

▲ 【新股IPO】德信服務2215招股 一手入場費3475元

德信服務 （新上市編號：02215） 於周二（29日）至7月8日招股，德信服務計劃發售2.5億股，招股價介乎2.66元至3.44元，一手（1000股）入場費3475元，集資最多8.6億元，預料7月15掛牌。德信服務獨家保薦人為建銀。德信服務引入三名基石投資者，分別為中建投信托、杭州輕聯投資及杭州金投盛晗投資，合共認購9600萬元人民幣。

畢馬威料香港推SPAC機會高，詳見【下一頁】

德信服務執行董事兼總裁唐俊傑表示，公司擁有強大的獨立開發能力，未有過份依賴德信集團所開發的物業項目。截至去年全年，集團在管物業多達175項，當中獨立第三方開發商佔106項物業。

德信服務為浙江省綜合性物業管理服務提供商。公司收入主要來源於三條業務線，分別為物業管理服務、非業主增值服務、社區增值服務。截至去年全年公司收入按年增35%至6.9億元（人民幣，下同），應佔利潤按年增97%至9719萬元。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

相關文章：

【新股IPO】滴滴出行提前今日完成美國新股建簿 集資最多312億元（第二版）

【新股IPO】喆麗YesAsia2209今日起招股 一手入場費約3363元

【新股IPO】優趣匯2177今日起招股 入場費約3100元

記者：謝卓榮