【騰訊持股】《絕地求生》開發商Krafton推遲南韓IPO 騰訊持股逾13%

▲ 《絕地求生》開發商Krafton應監管要求推遲南韓IPO。

《絕地求生（PlayerUnknown's Battlegrounds）》開發商、南韓遊戲公司Krafton延遲IPO，外電引述知情人士報道，南韓監管部門上周五要求Krafton修改其IPO登記文件，據悉公司最快本周更新登記文件，而上市進度或需延遲約15天。

騰訊 （00700） 有份投資的Krafton有望成為南韓歷來最大型新股，公司在6月16日至25日進行上市前預路演，原本計劃本周一建簿，7月22日上市。Krafton發售1000萬股股份，包含7成新股以及3成舊股，招股價介乎45.8萬至55.7萬韓圓（約3100至3800港元），集資最多5.57萬億韓圓（約380億港元）。

《絕地求生》開發商Krafton或成南韓最大IPO 擬籌5.6萬億韓圓【下一頁】

當地監管部門未有解釋相關要求的原因，但市場人士相信監管機構要求公司重新審視登記文件，主要是因為其估值較高。

Krafton在2017年推出全球大熱的「吃雞」遊戲《絕地求生》，公司2020年營收達到1.67萬億韓圓，經營溢利約7740億韓圓。騰訊持有Krafton的13.2%股權。

集資所得將用於潛在收購或投資、全球擴張、新遊戲和娛樂內容開發、新技術研發和營運資金。

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編輯：陳健婷