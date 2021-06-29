【業績│零售股】L'OCCITANE歐舒丹大增派息、股價破頂升8%　大和富瑞調高目標價

▲ L'OCCITANE歐舒丹大增派息、股價曾破頂升8%

L'OCCITANE歐舒丹 （00973） 截至3月底止年度，純利升32.9%至1.54億歐元。期內銷售淨額15.38億歐元，按年跌6.5%。歐舒丹末期息升65.5%至0.03687歐元，相當於派息率35%。歐舒丹經營溢利增長17.6%至2.2億歐元，經營溢利率則升2.9個百分點至14.3%。在可比基礎上，經營溢利率則為13.6%。去年毛利跌4.8%至12.77億歐元。

歐舒丹今早高開1.4%，曾升8%，高見31.15元創新高，最新仍升4.9%，暫報30.2元，成交超過4500萬元。以最新匯價計，歐舒丹末期息相當於0.341港元，股息率僅1.1厘。

大和資本在績後表示，歐舒丹業績勝預期，並指管理層看好ELEMIS品牌在中國發展，擬年內進軍5個城市，預期可令子品牌收入倍數增長，也正部署年內進入韓國、日本、台灣、迪拜等市場。歐舒丹指引，本財年首兩個月淨銷售回升46%，但6月因應各地收緊防疫措施而放慢，料全年增長僅低雙位數，而毛利率可達14%以上。

大和資本調高目標價，由26.3元升至32元，反映該行調升2022、23財年的盈利預測7%至11%，市盈率估值由25倍增至28倍。

富瑞也調升歐舒丹目標價14%至34.74元，相當於加入2024財年預測，反映今年預測市盈率30倍、明年25倍。

券商早前調高歐舒丹目標價【下一頁】

歐舒丹指，去年疫情及其限制措施對部分主要市場的業務營運及零售人流產生重大影響，但下半年銷售勢頭增強，推動銷售額恢復增長，線上渠道全年表現出色，中國、台灣及俄羅斯尤其具抵禦能力，按固定匯率計算分別增長36%、15.5%及6.1%。

L'OccitaneenProvence佔集團總銷售額的77.9%，在疫情相關限制措施實施期間，品牌的銷售勢頭於上半財年開始放緩，零售業務受到嚴重影響，尤其是歐洲及美洲。受惠於全球線上渠道的持續表現及亞洲的傑出貢獻，下半財年銷售勢頭大幅改善並實現銷售增長，中國、韓國及台灣尤其強勁；按固定匯率計算。全年銷售下降3.1%。

歐舒丹香港銷售減少兩成

去年中國取代美國，成為歐舒丹最大市場，去年銷售額增長33.7%至2.63億歐元，佔銷售總額17.1%；按固定匯率則增36%。美國銷售額則減少18.1%至2.42億歐元；按固定匯率則減2.1%。香港銷售亦減少24.2%至9458.9萬歐元；按固定匯率則跌20.2%。

歐舒丹去年零售地點減少398個或11.4%，至3月底止有3088個，自營零售店減少85間或5.3%，至1523間。

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