【Delta+】變種是甚麼？會否削弱疫苗功效？

印度首先發現的變種病毒Delta再次出現突變，新變種病毒Delta+被指更具傳染性。有專家甚至表示人們接種新冠疫苗後，仍有機會感染Delta+變種。全球最少有11個國家發現Delta+變種，世衛早前亦呼籲各國短期內作好準備應對Delta+，可能需要實施額外防疫措施。

Delta+是甚麼？

Delta+變種的學名為B.1.617.2.1 或 AY.1，屬於Delta變種的突變版本。Delta+傳染性較Delta高，容易與肺細胞結合，而且可能對單株抗體產生抗藥性。

與Delta變種不同，Delta+變種出現K417N突變，這項突變主要影響刺突蛋白、即新冠病毒附著其感染細胞上的重要部分。K417N突變亦有在Beta變種（南非首先發現）中有發現。

已完全接種新冠疫苗人士，會感染Delta+嗎？

有機會。最近有報告指，Delta及Delta+能削弱新冠疫苗效力。印度阿育王大學病毒學專家賈米勒（Shahid Jameel）表示，Delta+變種帶有原始Delta變種及Beta變種的所有症狀，料Delta+變種很有機會可避過免疫系統來侵襲人體。

印度官員指，一名曾感染新冠肺炎而康復的65歲婦女，已完成接種兩劑新冠疫苗。但當局卻在其體內發現首宗Delta+感染個案，屬無症狀感染。因此，已接種疫苗或康復患者仍有機會感染Delta+。

Delta+傳染性高嗎？

印度政府把Delta+升級為引起憂慮的變種病毒（Varient Of Concern，簡稱VOC），即傳染性較高、更易依附肺細胞及對單株抗體產生抗藥性，證實Delta+的傳染性高於變種Delta。

因此，印度當局已敦促各邦採取必須措施，包括進行大規模病毒檢測、定時追蹤及優先為有需要群體接種新冠疫苗。據悉，Delta+變種最少已經在11個國家出現， 包括美國、英國、日本、中國及俄羅斯等。

現時的新冠疫苗對Delta+是否有效？

由於目前的新冠疫苗只針對原始病毒株，有專家憂慮，包括Delta+的其他變種新冠病毒或可避過免疫系統來侵襲人體，或會影響新冠疫苗對變種病毒的效用。

但最近有研究指，部分新冠疫苗對Delta變種產生作用，但未有證據表明疫苗是否對Delta+有同等抵抗能力。

應採取甚麼防疫措施？

Delta+具高傳染性，因此需要維持社交距離、戴口罩、定期洗手等衛生習慣。此外，專家指接種新冠疫苗是提高人體對新冠病毒株抵抗力的最有效途徑，強調各國需加快疫苗接種進度。

責任編輯：郭麗明