【美股焦點】Meme股成功上大台 GME被納入羅素1000成份股

富時羅素上周五（25 日）收市後將年初熱炒的Meme股GameStop(GME-US) 列入羅素 1000 指數，至於AMC則繼續為羅素2000指數成份股。兩股受惠年初的「狹空」熱潮，市值暴增數十億美元，當中AMC市值更是GME的一倍，達278億美元，更超過羅素1000指數逾三分二成份股的市值，但羅素指，考慮AMC股價現處反彈上升階段，故未有將該股升格為羅素1000指數成份股。

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AMC在5月時只有市值43億美元，低於羅素1000指數的納入標準，但其後以GME及AMC為首的Meme股再度被熱炒，令其市值暴漲，觸及羅素1000指數的市值門檻。對於是次指數變動，投資界便不太收貨，Jefferies分析師Steve DeSanctis便指出，是次調整反映羅素2000指數的質素惡化，因指數成份股中，具盈利能力的公司比例是20年來最低，而作為羅素2000指數的最大指數成份股，AMC已連續7季錄得虧損。

DeSanctis指出，羅素2000指數的波動性或會因Meme股的比例增加而進一步上升，又表示現在指數成分股出現「貧富懸殊」的情況，即具盈利能力及沒有盈利能力的公司亦存在指數當中，這正好為選股者帶來更多獲利機會。