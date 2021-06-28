【MWC21】巴塞隆拿實體展參與人數減7萬 僅有約3萬人參加

科技界盛事世界流動通訊大會（MWC）於6月28日在西班牙巴塞隆拿開幕，惟因應疫情關係，多間科技企業均不會參與，引述外媒報道，今年MWC 2021由以往吸引超過10萬人以上參展規模，縮減至大約3萬人。

事實上，去年的MWC已因疫情肆虐導致需要取消，至於今屆則由年頭2月延期至6月尾舉行。據了解，今年增加了COVID-19 測試、而參與人士需配戴口罩和用於追踪接觸者的數碼證章等措施。

MWC2021的參展企業往常都是主要來自歐洲地區國家，或駐足歐洲地區，當中包括電訊商沃達豐（Vodafone）及華為。不過今年較為特別，一些熱門科技公司如愛立信（Ericsson）、三星、Sony等都未有參與是次展會，反而有公司選擇透過綫上方式參加。

主辦單位GSMA會長Mats Granryd表示，較早時亦擔心未能吸引企業廠商參展，而他亦表示希望透過MWC證明恢復舉辦實體展會活動的可能。

至於西班牙當局預期，有關活動可再次於實體形式舉行，並吸引更多企業進駐，帶動消費及觀光經濟收發展等。

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責任編輯 : 陳子謙