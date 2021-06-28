【人幣定存】黑雨半日市 無阻中外資行鬥加人幣存息

▲ 今午僅半日市，隔夜息挾高至近4.2厘，招商永隆及星展鬥上調人民幣定存息。

黑雨僅得半日市，但無阻兩間中外資行鬥加人民幣定期存款息率。今日（6月28日）招商永隆加1年期0.1厘，新報2.6厘，3個月更累升0.3厘，新息率至2.55厘，頓變此存期破頂息。星展也全面上調中短息，當中1個月加0.15厘，至重返兩厘關，3個月調高0.1厘，半年則微加0.05厘，兩存期的新息率齊報2.35厘，罕有跟1年期看齊。

專家預計，半年結近尾聲，料業界為下半年吸存生意積極備戰。上周已有4間中資行搶乘加息尾班車，包括南商、建行亞洲、招商永隆及交銀香港。

原本3個月年息最高為信銀國際的2.5厘，如今被招商永隆的2.55厘取代成榜首，星展的2.35厘亦打入前列。至於1年期仍以南商的2.7厘膺高息王。而存戶關注近期中央連番出招力壓人民幣升勢，做定期存款會否賺息蝕滙，專家料人幣年內差不多已見頂。

人幣3個月定存邊間最高息？詳情可按下圖了解

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光大銀行香港金融市場部資金業務總經理兼聯席主管顏劍文今早回應本報查詢指，預計在岸價兌美元於下半年的高位為6.4， 低位是6.58。今年初原先預期人幣可升值至6.3水平，但央行關注强人幣及出台行政措施，限制了人幣升幅。年底目標料在6.45水平，後向須關注美國經濟數據及美滙走勢。

不過，顏劍文強調，中長期還是看好人民幣，建議投資者約在6.55可候低吸納，但相信短期內、以至年底前的上升空間不大。

花旗銀行投資策略及財富管理策劃部主管黃栢寧今早回應本報查詢指，即使近期導致美國通脹升温只是短暫因素，但預計核心通脹高於兩厘的目標水平或持續至明年，且料聯儲局最快可能於今年9月宣布縮減買債，明年底開始加息。

此外，季結在即兼黑雨半日市夾擊，離岸隔夜息今午挾升至4.163厘，較3個月及半年的2.97厘及1年期的3.063厘高。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源