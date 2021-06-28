▲ 【財匯局徵費】財匯局交易徵費2022年1月1日起開始徵收 每1萬元交易收多少？

財務匯報局於2019年成立時獲港府批出種子基金營運，財匯局因而轄免2019年10月至2021年年底的徵費。財匯局最新公布，2022年1月1日起會從證券買賣雙方、公眾利益實體（即上市公司等）、公眾利益實體核數師徵費，當中會由聯交所代從證券買賣雙方，分別收取每宗交易金額0.00015%的財匯局交易徵費（計至最接近的仙位數）。

據聯交所通告，證券莊家交易、中華通交易所參與者經中華通服務買入及賣出中華通證券或股票期權交易均無須繳付財匯局交易徵費。

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財匯局對證券買賣雙方徵費相比港府、聯交所、證監會的稅收或費用，相對輕微。以每10000元交易計算，財匯局僅收1.5港仙（經折合後，收取2港仙）。

港府將於今年8月1日提高股票印花稅至0.13%，即每10000元交易收取13元；港交所交易費費率為0.005%，即每10000元交易收取0.5元；證監會徵費為0.0027%，即每10000元交易收取0.27元。

聯交所向交易所參與者表示，因應由徵費生效起，券商須為財匯局交易徵費的計算及經本交易所繳付財匯局交易徵費及早準備，包括優化經紀自設系統、後勤系統、相關應用程式及運作設備。

財匯局在明年起也會對公眾利益實體收取費用，為每年預繳上市費用的4.2%；公眾利益實體核數師也須按上市公司數目、總酬金而繳付的徵費，每家上市公司收6155元，以及指明項目總酬金的0.147%。

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