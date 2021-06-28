【機迷注意】免費遊戲作誘餌「挖礦」逾1500萬元　全球22萬部電腦受感染　

▲ 有防毒軟件公司近期發布報告指出，已偵測到有多達11款的免費盜版遊戲大作，暗藏會竊取電腦資源的惡意挖礦軟件。

近有有網路黑客看上加密貨幣的潛力，提供免費下載的電玩遊戲大作，吸引機迷下載惡意軟件，並藉此利用其電腦運算能力投入「挖礦」。防毒軟件公司Avast近期發布最新研究報告指出，已偵測到有多達11款的免費盜版遊戲大作，暗藏會竊取電腦資源的惡意挖礦軟件。

研究人員偵測發現近半年以來，全球累計共有超過12個國家，以及約22萬部的Windows電遭到該惡意軟件入侵並感染。在今年五月，平均每天約有數千部電腦裝置遭入侵，累計挖礦產生的門羅幣價值估約高達200萬美元（約1,560萬港元）。而是次受影響國家地區主要集中在北美、巴西、印度、菲律賓與德國等，並以巴西、印度和菲律賓這三個國家最嚴重。

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可繞過防毒軟件攔截 提醒：勿於非官方平台下載

報告指，一旦下載並安裝了這些由論壇、非官方平台散播的免費盜版遊戲軟件後，裝置就會被自動植入一款惡意軟件啟動器「Crackonosh」，利用電腦運算資源，進行產生加密貨幣「門羅幣」（Monero）的挖礦。該惡意軟件更可繞過安全防毒軟件的偵測攔截，讓電腦裝置運行得愈來愈慢，甚至要機迷為此付出巨額電費。

Avast亦特別呼籲提醒電腦用戶，切勿從不知名的平台或管道下載任何宣稱是免費版的遊戲軟件，以防電腦裝置淪為網絡犯罪分子的挖礦機，導致裝置內建的零組件，因為被不當地過度使用而損壞。

是次發現遭感染惡意挖礦軟件盜版免費遊戲包括：《NBA 2K19》、《模擬市民 The Sims 4》、《侏羅紀世界：進化Jurassic World Evolution》、《俠盜獵車手VGrand Theft Auto V》、《極地戰嚎Far Cry 5》、《異塵餘生Fallout 4》等。

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責任編輯：張寶燕