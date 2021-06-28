【iBond 2021】專家料iBond聖誕前衝上104元 闖新高

▲ iBond連升3天，暫報103.6元，創上市新高。

新一批iBond （04246） 掛牌第3天，今天債價收報103.6元，升0.05%，雖創上市新高，但現水平只達市場下限預期。不過，專家指本港通脹升温，官債仍有上升空間，料合理離場價約為104元，且建議投資者持貨至少半年，相信聖誕前、即12月23日首次派息時，債價有機會挑戰104元新高，毋須急於在現水平賤賣，因預計低基數效應及疫後報復式消費等刺激，第三季通脹料顯著。

花旗銀行投資策略及財富管理策劃部主管黄栢寧回應本報查詢指，本港消費物價指數（CPI）料於第三季升3.9%，遠較第二季的1%漲幅為大，及至第四季才見頂回落至升2.6% 。至於準確預測iBond首掛造價的輝立證券企業融資經理陳英傑認為，iBond合理離場價約為104元。信誠證券聯席董事張智威及致富證券董事暨證券業務主管郭家安齊料，官價或闖104元新高。

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此外，展望未來兩年CPI，專家料升幅明顯。花旗黄栢寧預計今年全年本港CPI升1.8%，明年上揚2.2%。2023年更厲害，大新 （02356） 經濟師温嘉煒預計錄得2.3%漲幅；信銀國際經濟師李業勤更進取，估計彈升2.4%。以浮息計價的iBond，回報有望超逾兩厘墊底息，派息為捧場客帶來驚喜。

分析又指，參考去年11月掛牌的第7批iBond （04239） ，上市約4個多月後、即今年3月23日才創上市最高價104.95元，市料主要反映本港已擺脫通縮，疫後CPI重拾升軌，在在凸顯若散戶望官債破頂可高沽，需有耐性。

另一方面，官債在銀行場外交易（OTC）的報價亦緩升，上商執行副總裁兼零售銀行業務總監陳志偉回應本報查詢指，iBond第3日開售，該行有為客戶提供買賣價以供參考，沽出價格仍保持在103元以上。至今仍收到客戶的沽出指示，但亦有不少客戶觀望後市表現後再作決定。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源