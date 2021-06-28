【職場平等】「鬆皮症」患者倡僱主保留無障礙選項　殘疾人士更易投入職場

▲ 有殘疾權益倡議者希望僱主明白，就算疫情過去，無障礙的選項應一直存在。（法新社圖片）

新冠肺炎疫情令不少人嘗試在家工作，甚至變成新習慣。殘疾權益倡議者Ruby Jones發現，疫情封城期間對她的生活方式更有幫助，有效控制病情，甚至令她可以免於因傳統全職工作模式致過於疲勞，而進出醫院。

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據BBC報道，患上Ehlers-Danlos綜合症（俗稱鬆皮症）的Ruby Jones在大學學生會工作。她的病情有時需要令她使用拐杖、輪椅出入。Ruby Jones在Twitter發起#MyAccessiblePandemic行動，希望可在網絡上收集其他殘疾病患在封城期間的情況；又在帖文中表示，在疫情期間曾經躺在床上，參與和大學的管理層的會議。如果沒有遠程會議的工具，她則無法參與。Jones認為疫情下反而令職場的無障礙程度增加，希望行動可以令僱主明白無障礙的選項應一直存在。

Ruby Jones的#MyAccessiblePandemic行動及帖文引起不少回應，其中一名響應行動Twitter用戶Hazel亦表示，雖然患有社交障礙及廣場恐懼症，但疫情下可透過Zoom參與活動。社交距離措施反而令她不用恐懼在巴士上，坐在旁邊的陌生人。有一名用戶亦於Twitter上表示，疫情下透過參加網上活動，可以擴闊社交圈子；在家工作亦可以減少上下班中途的壓力及焦慮。

Ruby Jones希望僱主可以繼續提供遠程及面對面活動的不同選擇，因為單一模式難以合適全部人。例如用戶Julie指出，疫情下的「網上虛擬」生意反而令她的病情惡化，因為她對螢幕的藍光非常敏感。長期在家對著螢幕令她的工作難以維持。Jones指，儘管殘疾人士已要求多年，但過去一年企業、職場才快速投入數碼化，令大部分人亦可遠程工作；此令人有點沮喪。她僅希望這些做法可以維持下去，疫後不會打回原形。

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責任編輯：葉泳珊